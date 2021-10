RED DEVILS Heilbronn – Stäblers großes Comeback

Nach klaren Siegen gegen die Topteams der ­Bundesliga West werden die RED DEVILS Heilbronn in Ringerdeutschland als Mitfavorit auf die deutsche Meisterschaft gehandelt. Die Planungen in Richtung Playoffs laufen bereits. Ass im Ärmel der roten Teufel ist dabei Olympia-Bronzegewinner Frank Stäbler, der nach einer kurzen Auszeit nun in der kompletten Rückrunde mitkämpfen wird.

Auf sein Comeback haben in Heilbronn alle sehnsüchtig gewartet: Der dreifache Weltmeister und frischgebackene Olympia-Dritte Frank Stäbler ringt nach seinem nach-olympischen »Termin-Marathon« endlich wieder für die RED DEVILS und ist heiß darauf, seinem Team zu vielen spektakulären Siegen zu verhelfen. Gleichzeitig ist die Saison seine große Abschiedstournee durch Deutschland – danach möchte sich der 32-Jährige aus dem Ring endgültig verabschieden. International hat Stäbler bereits seine Sportkarriere beendet – nach dem letzten olympischen Kampf ließ er symbolisch seine Schuhe in der Mitte des Ringes liegen. Ein Moment, der auch ihm noch heute viel bedeutet: »Ein Moment für die Ewigkeit. Die gesamte Sportwelt hat zugeschaut und gesehen: Das war’s jetzt. Ich habe mich einfach frei gefühlt.« Für seinen Karriereabschluss in Deutschland aber kann sich Frank Stäbler nichts Schöneres vorstellen, als noch ein letztes Mal mit seinen DEVILS um die Meisterschaft zu kämpfen: »Besser geht’s nicht! Ich habe den besten Verein und mit ihm zusammen den perfekten Abschluss«, so Stäbler. »Ich versuche das einfach zu genießen, alles nochmal mitzunehmen, gemeinsam mit den DEVILS um den Meistertitel zu ringen und mich angemessen zu verabschieden.« Und wie geht es danach weiter? Da kann Frank Stäbler nur lachen: » Danach wird das Leben genossen. Endlich wieder richtig essen, trinken, entspannen – alles!«

Wie schon bei den letzten Heimkämpfen im September und Oktober erhalten Mitglieder des SV Heilbronn am Leinbach bis 18 Jahre ihr Ticket für den Kampf für 7 Euro inklusive eines Softgetränks. »Wir konnten beim letzten Mal erstaunlich viele jugendliche Vereinsmitglieder damit ansprechen, weshalb wir die Aktion nun sehr gerne wiederholen«, erklärt Abteilungsleiter Andreas Sadri. Auch sonst haben die Heilbronner Topvereine das Ziel. sich gegenseitig zu unterstützen statt einander Konkurrenz zu machen. Deshalb haben sich die RED DEVILS auch für die Heilbronner Eishockey-Fans eine besondere Aktion ausgedacht: Wer im Trikot der Heilbronner Falken zur Römerhalle kommt, bezahlt an der Abendkasse nur 10 statt 16 Euro. Beim Heimkampf im Oktober konnten Fans der Falken beim Ringen auch einige bekannte Gesichter in der Halle treffen, denn neben Spielern des DEL2-Teams kamen auch einige Schwimmer und Handballspielerinnen der Sport-Union Neckarsulm.

