Schlagkräftiger Nachwuchs

Foto: Linke Fechter Nachwuchs Crailsheim 4x Gold, 5x Silber und 4x Bronze brachten die Fechterinnen und Fechter des FC Würth Künzelsau aus Nürnberg und Göppingen mit.

Bei den Jugendturnieren in Göppingen und Nürnberg haben die Fechterinnen und Fechter des FC Würth Künzelsau gute Leistungen gezeigt – 4x Gold, 5x Silber und 4x Bronze standen am Ende auf der Habenseite. „Ein guter Start in die neue Wettkampfsaison“ freute sich Trainer Michael Gäbelein im Anschluss. „Die beiden Turniere haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt aber auch einige Sachen, an denen wir in den nächsten Wochen intensiv arbeiten werden“.

Die Künzelsauer Medaillenplatzierungen im Überblick:

Göppingen:

DS Jg. 2006: 2. Annabell Krause

DS Jg. 2007: 1. Jana Kus, 2. Milena Hummel

HS Jg. 2006: 1. Nils Funk, 2. Enrico Reifschneider, 3. Chris Lang

HS Jg. 2007: 1. Karl Dünger, 3. Leon Schniepp

Nürnberg:

DS Jg. 2006/2007: 2. Annabell Krause

DS 2008/2009: 3. Annika Lutz

HS Jg. 2004/2005: 2. Sören Nicklas

HS Jg. 2006/2007: 1. Chris Lang, 2. Karl Dünger

HS 2008/2009: 3. Till Schmierer