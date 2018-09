SG BBM Bietigheim Frauen mit zahlreichen Neuzugängen

× Erweitern SG BBM Partner Foto (v.l.): Torsten Nick (Geschäftsführer SG BBM Bietigheim Frauen), Andreas Müller (Geschäftsführender Gesellschafter Better Taste), Florian Kister (Projektkoordinator SG BBM Bietigheim Frauen) und Sebastian Götz (Director of F&B & Business Development Better Taste)

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase der Europäischen Handball Föderation (EHF) und dem souveränen Auftakt in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) mit drei Siegen in Folge, sind die Verantwortlichen der SG BBM Frauen mit der sportlichen Leistung sehr zufrieden. Nun können mit zahlreichen Neuzugängen auch weitere Erfolge im Rahmen der Sponsorenakquise vermeldet werden.

Geschäftsführer der SG BBM Bietigheim, Torsten Nick, konnte gemeinsam mit Sponsoring-Projektkoordinator Florian Kister parallel zu den sportlichen Erfolgen auch den Sponsorenpool zielgerichtet erweitern. „Wir haben erfreulicherweise weitere bekannte, regionale und überregionale Unternehmen als Partner gewinnen können, die allesamt von unserem exklusiven Produkt, erstklassigem Frauenhandball auf Champions-League-Niveau, überzeugt sind“, so Florian Kister.

Breit gefächert sind die Branchen, aus denen die neuen Partner kommen.

Neuer Premiumpartner ist zunächst der Eventcatering-Spezialist Better Taste GmbH aus Bönnigheim. Neben der kulinarischen Verköstigung der Fans und VIP-Gäste bei den Heimspielen in der MHP Arena in Ludwigsburg ist dieser mit dem Logo seines „speisewerk urbanhabor“ ab sofort werbewirksam auf der Trikothose der Spielerinnen vertreten.

Mit dem nestor Hotel Ludwigsburg konnte die SG BBM noch einen weiteren regionalen Businesspartner begrüßen. Durch die neue Kooperation können, neben dem Sponsoring, ebenfalls die nationalen und internationalen Gästemannschaften im 4-Sterne Hotel in der Barockstadt nächtigen und sich wohlfühlen.

Die Spedition Paul Kummer GmbH aus Asperg, deren Leistungsspektrum die Bereiche Logistik, Transport, Spedition und Verladung mit dem Schwerpunkt auf Baden-Württemberg umfasst, ergänzt den Sponsorenpool als weiterer Businesspartner.

Des Weiteren können mit dem Werbebüro Gerger in Asperg, der BB Fliesen und Raumdesign UG in Beilstein sowie der MAGA Werbetechnik in Erligheim drei weitere wertvolle Basispartnerschaften verkündet werden.

Geschäftsführer Torsten Nick: „Neben unserem Hauptsponsor, der OLYMP Bezner KG aus Bietigheim-Bissingen, und unseren vier Exklusiv-Partnern, verfügen wir über ein stetig wachsendes Netzwerk an Premium-/Business- und Basispartnern. Es ist wichtig für uns, das finanzielle Fundament auf weiteren Schultern zu verteilen. Mein Dank gilt jedem einzelnen Sponsor für sein individuelles Engagement. Gemeinsam können wir in dieser Saison viel erreichen.“