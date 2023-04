SG BBM Bietigheim gewinnt DHB-Pokal

Die Frauen der SG BBM Bietigheim sind im DHB Pokal ihrer klaren Favoritenstellung gerecht geworden und haben auch das Finale in der Stuttgarter Porsche Arena deutlich gegen den Überraschungsfinalisten HSG Bensheim Auerbach gewonnen. Nach dem deutlichen 39:29 (21:14)-Halbfinalsieg gegen die TUS Metzingen zeigten die Bietigheimerinnen auch im Finale von Beginn an ihre ganze Klasse und führten scheinbar mühelos mit 19:8 zur Halbzeitpause. Mit derselben Dominanz ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Am Ende stand ein deutlicher 39:25-Erfolg im Finale des Haushahn Final4 gegen die HSG Bensheim/Auerbach zu buche, durch den sich der amtierende Deutsche Meister den dritten Pokalsieg in Serie. Kapitänin Xenia Smits stemmte den Pokal in der Porsche-Arena vor der Rekordkulisse von 3.660 Zuschauern in die Luft, denn noch nie zuvor haben so viele Besucher ein Spiel während eines Final4 in Stuttgart besucht.