Spomers große Chance beim Heilbronner Boxspektakel

Am 20. November zieht ein Hauch von internationalem Boxflair in die Neckargartacher Römerhalle ein. Ab 18 Uhr finden nacheinander sieben hochkarätige Profikämpfe statt – gleich drei davon mit Heilbronner Beteiligung. Gemeinsam mit TS-Fight Sportmanagement veranstaltet der SV Heilbronn am Leinbach die Heilbronner Fight Night und möchte dem Publikum der Region zeigen, wie attraktiv der Boxsport ist. Federführend organisiert SV-Abteilungsleiter Alexander Seel gemeinsam mit Slawa Spomer, dem derzeit erfolgreichsten Heilbronner Boxer, die Veranstaltung.

Mit rund zwei Jahren Verspätung wird der Heilbronner Hakan Tosun erstmals als Profixoxer in den Ring steigen. Erst verhinderte die Corona-Pandemie das Profidebüt des 27-Jährigen, dann machten ihm gesundheitliche Probleme zu schaffen. „Jetzt geht für mich am 20. November ein großer Traum in Erfüllung – nicht nur, weil ich endlich als Profi durchstarten kann, sondern weil mein erster Kampf nun sogar in meiner Heimatstadt stattfindet“, freut sich Hakan Tosun auf die Heilbronner Fight Night in der Römerhalle.

Einen Schritt weiter als sein Vereinskollege vom SV Heilbronn am Leinbach ist bereits Kastriot Sopa. Der 29-Jährige bestritt im April 2021 seinen ersten Profikampf. Inzwischen kommt er auf drei Kämpfe, die er allesamt als Sieger beendete – zwei davon vorzeitig mit technischem KO.

Highlight des Abends wird der 15. Profikampf von Slawa Spomer werden. Der erste Titelkampf des 29-jährigen Wahl-Künzelsauers kann zugleich seine Eintrittskarte für die große internationale Boxbühne bedeuten: Gegen den Spanischen Meister Jose Gregorio Suero geht es um den Intercontinental-Titel des Weltverbands IBO (International Boxing Organization). „Der Intercontinental-Titel ist der zweitgrößte Titel unter dem IBO-Weltmeistertitel, den in der Vergangenheit schon Leute wie Wladimir Klitschko, Marco Huck, Lennox Lewis und Tyson Fury innehatten“, erklärt Slawa Spomer. „Mit einem Sieg gegen Suero würde ich mir das Recht erkämpfen, im nächsten Step in den USA gegen den IBO-Champion um den Weltmeistertitel zu boxen. Deshalb ist der Kampf in der Römerhalle eine riesige Chance für meinen nächsten Karriereschritt, die ich nicht verspielen darf.“

Im zweiten Titelkampf des Abends möchte Benjamin Gavazi aus Landau seinen deutschen Meistertitel im Halbschwergewicht verteidigen. Die weiteren Kämpfe bestreiten Albon Pervizaj, Edison Zani und Mihai Desrobitu, deren Gegner noch bekanntgegeben werden.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Aktuell ist davon auszugehen, dass nur Geimpfte oder Genesene sowie Personen in die Halle dürfen, die einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen können.

Tickets für die Heilbronner Fight Night gibt es im Vorverkauf bei diginights.com für 40 bzw. 50 Euro. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 50 bzw. 60 Euro.

Direktlink zum Vorverkauf: https://diginights.com/event/2021-11-20-fight-night-heilbronn-presented-by-ts-boxing-roemerhalle