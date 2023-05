Firat Arslan wird am 27. Mai zu seinem vermutlich vorletzten Kampf in Villingen-Schwenningen in den Ring steigen.

Der ehemalige WBA-Weltmeister im Cruisergewicht Firat Arslan aus Göppingen wird im Oktober 2023 vermutlich noch zu einem großen Kampf antreten. Noch ist dieses Box-Event, das die Krönung der Karriere des Ausnahme-Sportlers sein wird, nicht in trockenen Tüchern.

Als Vorbereitung auf dieses Kampf wird Arslan am 27. Mai in der Helios-Arena in Villingen Schwenningen einlaufen.

Mit dem ehemaligen Supermittelgewichtsweltmeister Tyron Zeuge, Ardian Krasniqi (Neffe der Schwergewichtslegende Luan Krasniqi) und Firat Arslan ist die Box-Veranstaltung hochkarätig besetzt. Fans des Göppinger Boxers dürfen sich auf einen Testkampf freuen, der nur ein Vorgeschmack für Arslans letzter Kampf sein wird.

Tickets für „The Show must go on II” gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online bei Eventim.de