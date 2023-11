Vom Barock-Volley direkt zur Live-Nacht Ludwigsburg

Die Sportstadt Ludwigsburgs ist auf dem Weg Volleyballstadt zu werden – dafür gibt der Verein MTV Ludwigsburg Vollgas. Unter dem neuen Namen BAROCK VOLLEYS machen sich die Topteams der Damen und Herren auf den Weg nach ganz oben. Der MTV Ludwigsburg ist der mitgliederstärkste Verein in Ludwigsburg und mit über 7.000 Mitgliedern einer der größten Sportvereine in Baden-Württemberg. Jahr für Jahr schafft der MTV viele neue Angebote für alle Altersschichten, die Spaß an der Bewegung haben.

Beim Heimspiel am Samstag, 18. November, empfängt die Herrenmannschaft der Barock Volleys den aktuell Tabellen-Dritten der 2. Bundesliga, den SV Schwaig.

Ab 19 Uhr Uhr dürfen Volleyballfans in der Innenstadtsporthalle in Ludwigsburg beim “Mannschaftsspiel ohne Berührung mit dem Gegner” mitfiebern und die Barock Volleys beim Baggern und Schmettern anfeuern.

Um den Abend nach einem hoffentlich gelungenen Heimsieg perfekt zu machen, können die Fans der Barock Volleys direkt in die Innenstadt und bei der Live-Nacht Ludwigsburg weiter feiern.

Mit dem Heimspiel-Ticket erhält man am Infopoint im Innenhof des Ratskellers vier Euro Rabatt auf das Live-Nacht-Bändchen.

Wer im Vorverkauf bereits ein Live-Bändchen erworben hat, darf sich vor der Live-Nacht über 50% Rabatt auf den Eintritt für das Spiel der Herren am 18. November um 19 Uhr freuen. Der Rabatt gilt ebenfalls am Sonntag (19.11.) für das Spiel der Damen um 15 Uhr.

Bei der Live-Nacht Ludwigsburg ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Rock, Pop, Reggae, Soul, Latin, Funk, Italiano, Jazz oder Rockabilly - hier bleibt kein Musikwunsch unerfüllt. Das Musik-Spektakel geht in Ludwigsburg bereits in die 29. Runde. Die Nachtschwärmer können sich auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen freuen. Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker, die schöne Kulisse der Innenstadt und beste Stimmung mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik zeichnen das Event aus.

http://www.barock-volleys.de/