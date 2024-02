2. Hohenloher Karriere Kick war ein voller Erfolg

Der 2. Hohenloher Karriere Kick ging am 1. Februar 2024 im Gewerbepark Hohenlohe auf dem Gelände der Firma R. Stahl Schaltgeräte GmbH über die Bühne, und er war ein voller Erfolg. Kurt Engel, Geschäftsführer von Hohenlohe Plus, begrüßte am Morgen 40 Ausbildungsfirmen und 700 Jugendliche auf dem ausverkauften "Kicker Spielfeld".

Das Event war alles andere als gewöhnlich: Eine Berufsorientierungsmesse mit einem innovativen Konzept, die im letzten Jahr zum ersten Mal in Hohenlohe stattfand und sofort Anklang fand, wurde in diesem Jahr mit großer Begeisterung wiederholt. Die Jugendlichen und Ausbildungsbetriebe waren gleichermaßen von der Idee angetan.

Das Konzept: Vertreterinnen von Unternehmen und Schülerinnen traten am Kickertisch spielerisch in Kontakt. Über ihre Smartphones wurden den Schüler*innen in jeder Runde neue Ausbildungsvertreter zugeteilt. Gemeinsam kickten sie für 2-3 Minuten gegen andere Teams und tauschten sich danach ganz zwanglos über Ausbildung und Beruf aus – ein Kennenlernen auf Augenhöhe, bei dem das "Du" am Kickertisch selbstverständlich war.

Die Stimmung auf dem Karriere Kick war phänomenal, und sowohl die GrowX GmbH als Veranstalter, Hohenlohe Plus als Partner und Unterstützer sowie die R.Stahl Schaltgeräte GmbH als Gastgeber waren beeindruckt. Das ausverkaufte Event ermöglichte echte Begegnungen zwischen Schülern und Ausbildungsbetrieben und unterstützte die Ausbildungsvermittlung auf eine menschliche, nachhaltige und innovative Weise.

Viele Unternehmen in Hohenlohe haben die Wirksamkeit dieses Konzepts erkannt und wollen zusammen mit Hohenlohe Plus als Partner des Karriere Kicks die Region stärken und den Fachkräftemangel bekämpfen.

Unternehmen, die noch nicht teilgenommen haben, können unter www.karriere-kick.de Informationen über dieses unkonventionelle Format einer Ausbildungsmesse erhalten. Der Termin für nächstes Jahr im Gewerbepark Hohenlohe steht bereits fest: 31. Januar 2025. Unternehmen, die nicht so lange warten möchten, können sich für den 19. April 2024 in Schwäbisch Hall anmelden. Schüler, die sich gerade in der Berufsorientierungsphase befinden, können sich unter www.karriere-kick.de/in/hohenlohe/schueler/ informieren.