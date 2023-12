2023 in Heilbronn und Neckarsulm: Oberbürgermeister im Interview

Harry Mergel (Oberbürgermeister Heilbronn)

Wie blicken Sie auf das Jahr 2023 zurück?

Mit Dankbarkeit und Freude schaue ich auf ein Jahr zurück, in dem wir wieder täglich daran gearbeitet haben, unsere Stadt noch lebenswerter und auch schöner zu machen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat haben wir weitere Meilensteine gesetzt – auch wenn wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden.

Was hat die Bürgerinnen und Bürger der Stadt in diesem Jahr besonders beschäftigt?

Die Kriege und ihre Auswirkungen auf unseren Alltag und unser Leben treiben die Menschen um und zeigen uns allen einmal mehr, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Mich persönlich beschäftigt besonders der Konflikt in Gaza, der sich vielerorts auf das Zusammenleben auswirkt. Unser Ziel muss es bleiben, dass die Menschen verschiedener Religionen und Nationalitäten auch in Heilbronn weiterhin friedlich miteinander leben.

Was waren die größten Herausforderungen?

Dazu zählt sicherlich die Unterbringung der Flüchtlinge, die wir bisher gut organisieren konnten, die uns mittlerweile aber auch an unsere Grenzen bringt.

Inwieweit konnten Sie Ihre Vorhaben in diesem Jahr durchsetzen?

Wir treiben mit vielen engagierten Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung die Stadtentwicklung weiter voran. Vom Einsatz für die Innenstadt bis zur Ausstattung von Schülern und Lehrkräften an städtischen Schulen mit Laptops im Rahmen der Digitalen Bildungsoffensive haben wir viel erreicht und auf den Weg gebracht.

Immer mehr Städte kämpfen mit dem „Aussterben“ ihrer Innenstadt – wie beurteilen Sie die Lage hier?

Der Wandel, den wir in unserer Innenstadt erleben, vollzieht sich in andere Großstädte in gleicher Weise. Bei allen Veränderungen dürfen wir die vorhandenen positiven Entwicklungen nicht übersehen. Wir sollten uns mehr auf unsere Stärken besinnen als durch den Blick nur auf Schwächen mutlos zu werden.

In Heilbronn ist das Thema „Künstliche Intelligenz“ auf dem Vormarsch – welche Fortschritte gibt es in diesem Bereich?

Am Aufbau des Ökosystems Ipai, dem Innovationspark Künstliche Intelligenz, im Hintergrund intensiv gearbeitet. Parallel dazu beobachte ich ein wachsendes Interesse in der Bevölkerung am Thema KI. Das zeigt sich zum Beispiel an der großen Teilnehmerzahl bei unseren KI-Gesprächen, die wir zusammen mit der Volkshochschule anbieten.

Welche Themen bzw. Ziele sehen Sie für die Stadt im kommenden Jahr?

Unsere Top-Themen sind Klimaschutz, Mobilitätswende, Digitalisierung, Wohnen und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wenn wir mit Optimismus, Tatkraft und Innovationskraft ins neue Jahr gehen, dann werden wir diese großen Herausforderungen gut bewältigen können.

Steffen Hertwig (OB Neckarsulm)

Wie würden Sie das Jahr 2023 in Neckarsulm zusammenfassen?

Wer hätte gedacht, dass es nach dem Krisenjahr 2022 noch schlimmer kommt. Der abscheuliche Terrorangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel macht immer noch fassungslos. Damit haben wir eine neue Dimension des Schreckens erreicht. Leider hat dieser Terrorakt auch gezeigt, wie weit verbreitet der Antisemitismus in Deutschland immer noch ist. Wir müssen uns mehr denn je für Versöhnung, Verständigung und Frieden einsetzen.

Die allgemeine Unsicherheit in der Welt sorgt auch dafür, dass immer mehr Geflüchtete bei uns ankommen. Als größte Kommune im Landkreis stehen wir in der Pflicht, denjenigen Menschen eine sichere Unterkunft und menschenwürdige Bleibe zu gewähren, die uns zugewiesen werden. Je länger die Krisen und Kriege in der Welt andauern, um so herausfordernder wird diese Aufgabe für uns als Kommune.

Auf der anderen Seite gab es in diesem Jahr auch erfreuliche Höhepunkte. Ich denke da zum Beispiel an die erste Neckarsulmer Klimawoche, das tolle Jubiläum „150 Jahre NSU“, das wir gemeinsam mit der AUDI AG gefeiert haben, und den gelungenen Tag der offenen Tür im Rathaus.

Wie beurteilen Sie die Diskussion bzw. die derzeitige Situation rund um das AQUAtoll?

Der Abschied vom AQUAtoll Erlebnisbad ist sowohl dem Gemeinderat als auch mir persönlich schwergefallen. Aber mit dem Sportbad, dem sanierten Ernst-Freyer-Bad, dem Lehrschwimmbecken in Amorbach und einem perspektivisch zusätzlichen Lehrschwimmbecken in Obereisesheim hat die Stadt immer noch ein durchaus attraktives Angebot für Schwimmerinnen und Schwimmer. Die Sanierung des Ernst-Freyer-Bades wird weiter vorangetrieben. Außerdem soll der Außenbereich des Sportbades attraktiver gestaltet werden und mehr Freibadatmosphäre erhalten. Auch das ist ein Vorschlag aus der Ideenwerkstatt, der weiterverfolgt wird.

Womit wurde am meisten gekämpft?

Zu den größten Herausforderungen zählt weiterhin der Fachkräftemangel im Kitabereich. Die Personalsituation in den städtischen Kitas ist nach wie vor sehr angespannt. Aber wir gehen neue Wege. Unsere Rekrutierungskampagne in Zusammenarbeit mit dem Kolping Bildungswerk in Spanien verläuft sehr erfolgreich. Es ist uns gelungen, mehr als 15 qualifizierte Fachkräfte aus Spanien für den Kitaeinsatz in Neckarsulm zu rekrutieren. Die ersten fünf Nachwuchskräfte aus Spanien haben bereits ihre Arbeit in den städtischen Kitas aufgenommen.

Welche Fortschritte hat es in der Stadt gegeben?

Bei den wichtigen Zukunftsthemen haben wir Fortschritte erzielt, zum Beispiel im Bereich Mobilität. Das klassifizierte Radverkehrsnetz wird schrittweise weiter ausgebaut. Unlängst hat der Gemeinderat den Bau der Radroute Z1 – Binswanger Straße beschlossen. Diese Route dient als Zubringertrasse zum geplanten Landes-Radschnellweg RS 3 auf der Westseite des Neckars. Die Erschließungsstraße hinter dem SE-Zentrum wurde als zweite Fahrradstraße im Stadtgebiet ausgewiesen.

Mit der Neuvergabe des Neckarsulmer Stadtbusverkehrs verbessern wir das Angebot im ÖPNV. Der Stadtbus startet zum 1. Januar 2024 mit einer neuen Linie, verlängerten Verkehrszeiten, zusätzlichen Haltestellen und neuen Fahrzeugen.

Persönlich freue ich mich, dass die Stadt weiterhin den Titel „Fairtrade-Town“ tragen darf.

Was steht für Neckarsulm im kommenden Jahr an?

Die zentralen kommunalen Handlungsfelder werden uns weiter beschäftigen: Klimaschutz, Mobilität, Bildung und Betreuung, Digitalisierung. Im kommenden Jahr beginnen wir zudem mit der Teilsanierung der Ballei. Und im Juli 2024 feiern wir einen Meilenstein in der Geschichte des Schulstandortes Neckarsulm: Die Franz-Binder-Verbundschule wird mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht.