40 Jahre Audi Sport GmbH Neckarsulm

und weit mehr als 40 Gründe zu Feiern

Der sportlichste Teil der Vier Ringe hat Geburtstag. Daher lädt die Audi Sport GmbH am 14. Oktober dieses Jahres ins Audi Forum Neckarsulm ein. Ein tagfüllendes Programm, das einem 40. Geburtstag gerecht wird, erwartet alle Gäste in Neckarsulm. Der Eintritt ist frei. Eine Sonderausstellung rund um bekannte Serienmodelle und zahlreiche Raritäten sowie kostenlose Führungen geben weitreichende Einblicke in die reiche Historie der Audi Sport GmbH. Highlights auf vier Rädern, die der Öffentlichkeit regulär nicht zugänglich sind, sind exklusiv zu sehen. Um das Fahrzeugprogramm abzurunden, stellen verschiedene RS-Clubs ihre Fahrzeuge auf der Piazza vor dem Audi Forum vor. Im Audi Forum stehen viele Mitmachaktionen für große und kleine Gäste auf dem Programm. Fürs Kulinarische sorgt die Audi Gastronomie. Den Tag rundet am Abend der Auftritt eines DJs ab.

Samstag, 14. Oktober 2023; ab 11 Uhr; Audi Forum Neckarsulm, NSU-Str. 1, 74172 Neckarsulm