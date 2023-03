Ab dieser Saison Kombi-Ticket von HNV und Neckar Käpt'n

Ab dieser Saison können Fahrgäste des Neckarkäpt'n ihre Ab- und Anreise mit dem ÖPNV antreten.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag, 16. März berichteten HNV-Geschäftsführer Gerhard Groß und der Geschäftsführende Gesellschafter der Neckar-Personen-Schifffahrt Berta Epple GmbH und Co KG Jens Caspar von ihrer Kooperation. Ab der kommenden Saison ist die An- und Abreise zur Anlegestelle am Geltungstag im Ticketpreis des Neckarkapt'ns enthalten. Groß sieht kaum ein besseres Beispiel für die Sinnhaftigkeit eines Kombitickets, da es nicht mehr notwendig ist zum Ausgangspunkt der Schifffahrt zurück zu kehren: "Wir freuen uns sehr, dass wir zusammengefunden haben und das Kombi-Ticket anbieten können". Alle Anlegestellen der MS Neckar-Perle und der MS Neckar-Fee, darunter Heilbronn, Neckarsulm, Gundelsheim, Neckarzimmern und Bad Wimpfen sind an den ÖPNV angebunden.

Auch Jens Caspar ist glücklich über die Zusammenarbeit und sieht für Fahrgäste die Möglichkeit die Schifffahrt von Heilbronn aus in beide Richtungen des Neckars ohne Auto anzutreten. Da die Schiffe seit 2022 mit synthetischem Kraftstoff fahren und so 30% weniger Co2 ausstoßen sei der Co2-Abdruck bei einem solchen Ausflug auch "toll". "Es gibt kaum eine schönere Anlegestelle in einer Stadt, als in Heilbronn", so Caspar und schwärmt von der Region und den touristischen Möglichkeiten "von Weltrang" des Neckars, der vom Neckar Käpt'n auf 100 km befahren wird.

Caspar ist der Meinung, dass der Neckar bisher als touristische Destination untervermarktet sei, aber alles bietet, was die Mosel oder die Nahe bieten und somit noch "ein Joker im Ärmel" der Region sei.

Neben der Rundfahrt "Heilbronner Glanzlichter" ist nun auch eine Rundreise in Form einer "Regional-Kreuzfahrt" möglich, wozu die Kombination mit dem ÖPNV-Ticket der Schlüssel

Auch der Verkehrsverbund Stuttgart hat sich nun bereit erklärt ein Kombi-Ticket mit dem Neckar Käpt'n anzubieten und so sind auch die Anlegestellen von der Stuttgarter Wilhelma bis Marbach bzw. Mühlhausen und von Ludwigsburg bis Besigheim mit dem ÖPNV kombinierbar.