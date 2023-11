Absicherung für Familien – das sind die Top 5 Versicherungen

Trotz aller Vorsicht kann es im Alltag verschuldet oder unverschuldet zu Unfällen und Personenschäden kommen. Eltern sollten sich und ihre Kinder entsprechend absichern. Zum Glück lassen sich viele Policen direkt für die ganze Familie abschließen, sodass die Beiträge trotz hoher Personenzahl relativ gering ausfallen können.

Eine gute Absicherung schützt vor Zahlungsschwierigkeiten

In Deutschland gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um sich gegen Eventualitäten aller Art abzusichern. Familien sollten sich vor allem auf die Versicherungen konzentrieren, die sie vor dem finanziellen Ruin bewahren und die im Schadensfall ihren Lebensstandard erhalten können. Wichtig sind Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen für die Eltern. Für die Kinder bietet sich eine Unfallversicherung an. Weiterhin gibt es einige Versicherungsarten, die direkt für die ganze Familie infrage kommen. Das trifft zum Beispiel auf die Privathaftpflicht oder auf die Hausratversicherung zu.

1. Berufsunfähigkeitsversicherung für den Erhalt des Lebensstandards

Eltern müssen nicht nur ihren eigenen Lebensunterhalt, sondern auch den der Kinder sicherstellen. Solange sie in der Lage sind, arbeiten zu gehen, stellt das in vielen Familien kein Problem dar. Unfälle oder Erkrankungen können aber zu einer Berufsunfähigkeit führen. Um nicht auf Sozialhilfe zurückgreifen zu müssen, sollten arbeitende Eltern eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Sie springt ein, wenn der Versicherungsnehmer nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt in seinem Beruf arbeiten kann. Wenn beide Eltern arbeiten gehen, sollten sich auch beide um eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern.

2. Risikolebensversicherung für die finanzielle Absicherung nach dem Tod

Viele Eltern rechnen nicht mit ihrem Tod, solange die Kinder noch jung sind. Trotzdem gehört eine Risikolebensversicherung zu den wichtigsten Versicherungsarten für Familien. Sie soll eine Sicherheit für den schlimmsten Fall sein. Wenn ein Elternteil stirbt, sind die Kinder und der verbleibende Elternteil bis zur vereinbarten Versicherungssumme finanziell abgesichert. Es wird empfohlen, eine Risikolebensversicherung über das Drei- bis Fünffache des jährlichen Bruttoeinkommens abzuschließen. Wer 40.000 Euro im Jahr brutto verdient, sollte eine Versicherungssumme von mindestens 120.000 Euro auswählen.

3. Haftpflichtversicherung bei selbst verschuldeten Personen-, Sach- oder Vermögensschäden

Wenn die Kinder das Auto des Nachbarn mit dem Fahrrad zerkratzen oder ein Elternteil im Skiurlaub einen Unfall verursacht und die andere Person ins Krankenhaus muss, springt die Haftpflichtversicherung ein. Oftmals sind auch Mietsachschäden, Schlüsselverlust und ähnliche Leistungen abgedeckt. Die Versicherung zahlt also bei zahlreichen Schäden, die durch die Versicherungsnehmer verursacht worden sind. Familien können bei vielen Anbietern einen günstigen Tarif abschließen und sich gemeinsam gegen Schäden an Dritten absichern. Meist ist es vorteilhaft, sich für eine Privathaftpflicht zu entscheiden, in der deliktunfähige Kinder mitversichert sind. Damit sind Kinder unter sieben Jahren gemeint. Wenn sie einen Schaden verursachen, können normalerweise weder sie noch die Eltern dafür haftbar gemacht werden. Das gilt zumindest dann, wenn die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde. In der Realität wollen Eltern dennoch häufig für die entstandenen Kosten aufkommen, um es sich nicht mit Nachbarn oder Freunden zu verscherzen.

4. Kinderunfallversicherung für einen Unfall mit bleibenden Folgen

Nimmt ein Kind durch einen Unfall Schaden, bedeutet diese Versicherungsart eine große finanzielle Entlastung. Sie kommt je nach Tarif für verschiedene Therapien auf oder leistet Invaliditätszahlungen. Mit dem Geld können Umbauten im Haus vorgenommen oder wichtige Geräte und Hilfsmittel gekauft werden. Kinder gelten als besonders unfallgefährdet, sodass eine entsprechende Versicherung immer sinnvoll ist.

5. Hausratsversicherung zur Absicherung von Möbeln und Wertgegenständen

Wenn jemand in die Familienwohnung einbricht oder wenn es aufgrund eines Wohnungsbrandes zur Zerstörung von Möbeln und Elektrogeräten kommt, müssen diese Dinge neu beschafft werden. Alles auf einmal zu kaufen, kann das Familienbudget schnell sprengen. Hier kommt die Hausratversicherung zum Einsatz. Sie leistet nicht nur Zahlungen für die Möbel, sondern auch für Bücher, Kinderspielzeug, Teppiche, Lampen, Computer und elektrische Küchengeräte. Familien, die im Eigentum wohnen, sollten zusätzlich eine Wohngebäudeversicherung abschließen. Sie ist für Schäden am Gebäude sowie für fest verbautes Inventar zuständig.