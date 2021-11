Bau des neuen Gemü-Headquarters

Das Ingelfinger Technologieunternehmen Gemü baut seine neue und repräsentative Unternehmenszentrale im Gewerbepark Hohenlohe.

Mit der feierlichen Unterzeichnung einer Urkunde haben Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter, und Stephan Müller, Geschäftsführer, im Februar 2021 den offiziellen Start des Bauprojektes „Gemü Headquarter“ im Gewerbepark Hohenlohe in Kupferzell besiegelt.

Unter dem Motto „Meet the future” entsteht seitdem auf einer Fläche von ca. 14.000 m² ein neues Bürogebäude für ungefähr 300 Mitarbeitende. Neben den Büro-Arbeitsplätzen ist zudem ein repräsentativer Bereich für Kundenbesuche sowie ein Betriebsrestaurant für die Gemü-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Gewerbepark Hohenlohe geplant. Der Neubau ist nach dem Produktions- und Logistikzentrum Europa (PLZ) und dem Oberflächentechnologiezentrum (OTZ) der dritte GEMÜ Bau im Gewerbepark.

Schon bei der Planung des Neubaus hat GEMÜ sich von modernsten Bürokonzepten inspirieren lassen. Neben ergonomischen Faktoren und einer zukunftsorientierten, digitalen Infrastruktur, wird die Büroraumplanung auch ganz neue Formen der Kommunikation fördern.

„Mit dem Neubau unseres neuen Headquarters stellen wir die Weichen Richtung Zukunft und für weiteres Wachstum der Gemü Gruppe“, so Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ Gruppe.

Hintergrundinformationen

Die Gemü Gruppe entwickelt und fertigt Ventil-, Mess- und Regelsysteme für Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase. Bei Lösungen für sterile Prozesse ist das Unternehmen Weltmarktführer. Das global ausgerichtete, unabhängige Familienunternehmen wurde 1964 gegründet und wird seit 2011 in zweiter Generation von Gert Müller als geschäftsführendem Gesellschafter gemeinsam mit seinem Cousin Stephan Müller geführt. Die Unternehmensgruppe erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von über 330 Millionen Euro und beschäftigt heute weltweit über 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Die Produktion erfolgt an sechs Standorten: Deutschland, Schweiz und Frankreich sowie in China, Brasilien und den USA. Der weltweite Vertrieb erfolgt über 27 Tochtergesellschaften und wird von Deutschland aus koordiniert. Über ein dichtes Netz von Handelspartnern ist Gemü in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten aktiv.

Weitere Informationen unter www.gemu-group.com.