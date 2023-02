Berner Group hilft: Spenden für notleidende Zivilbevölkerung in der Ukraine und kranke Kinder in Deutschland

Die Berner Group setzt ihr breit angelegtes soziales Engagement auch 2023 weiter fort. So unterstützt der B2B-Großhändler jetzt die Wohltätigkeitsorganisation Caritas international und den gemeinnützigen Kölner Verein „Wünsch Dir Was“ mit insgesamt 36.000 Euro.

Das Geld soll zum einen Bedürftigen in der Ukraine helfen, zum anderen chronisch oder schwer kranken Kindern und Jugendlichen bundesweit einen Herzenswunsch erfüllen. Ein großer Teil der Spendensumme wurde direkt von den Mitarbeitenden des Familienunternehmens gesammelt.

Die Berner Group steht seit dem ersten Kriegstag an der Seite der Ukraine. „Geld- und Sachspenden im Wert von über einer halben Million Euro sind inzwischen zusammengekommen, um vor Ort zu helfen“, sagt CEO Christian Berner. Hinzu kommt der persönliche Einsatz der Mitarbeitenden: „Viele engagieren sich ehrenamtlich, packen mit an und helfen denjenigen, die unsere Hilfe dringend brauchen. Das macht mich unglaublich stolz.“

Nun wollten die Beschäftigten des Familienunternehmens erneut ein Zeichen der Solidarität setzen, wie der Firmenchef in einem internen Schreiben berichtet: „Eine Reihe von Ihnen ist auf den Vorstand zugekommen und hat gesagt: ‚Bitte lasst uns gerade jetzt im harten Winter noch etwas für die Ukraine tun.‘ Das hat mich sehr gefreut, weil hier unser Wert be responsible sehr sichtbar wird.“ Christian Berner rief daher gruppenweit zu einer Sammelaktion auf.

CEO stockt gesammelten Spendenbetrag auf

Rund 15.000 Euro überwiesen die Mitarbeitenden der Berner Group in den vergangenen Wochen auf das extra für diesen Zweck von Caritas international eingerichtete Konto. Christian Berner stockte den Spendenbetrag auf 30.000 Euro auf. „Ich bin überzeugt, dass jeder Euro der Ukraine in dieser schwierigen Phase hilft“, so der CEO. Um dafür garantieren zu können, dass das Geld schnell an die richtigen Stellen weitergeleitet wird, hatte man sich bewusst entschieden, den Weg über eine der großen Wohltätigkeitsorganisationen zu gehen.

Trotz des brutalen Krieges und der täglichen Lebensgefahr helfen die Caritas-Mitarbeitenden in der Ukraine unermüdlich weiter. Ihr Netzwerk umspannt das gesamte Land. In 37 Caritas-Zentren und 181 Notunterkünften kümmern sie sich um Kriegsbetroffene und setzen sich dafür ein, deren Leid zu lindern. Die Nothilfen haben bisher beinahe zwei Millionen Menschen erreicht. Aktuell und in den nächsten Monaten konzentriert man sich vorrangig auf die Winterhilfen.

Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international: „Spenden wie die der Berner Group helfen uns ganz konkret, den Hilfsbedürftigen in der Ukraine ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Gerade jetzt im Winter, der viele Ukrainerinnen und Ukrainer vor große Probleme stellt, ist für uns eine solche Unterstützung besonders wertvoll.“

Süßigkeiten lassen Kinderträume wahr werden

6.000 Euro stellt die Berner Group zudem „wünschdirwas e.V.“ zur Verfügung. Der gemeinnützige Kölner Verein arbeitet mit Ärzten und Therapeuten von über 100 Krankenhäusern, Kinderkliniken und Hospizen zusammen, um chronisch oder schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen bundesweit einen Herzenswunsch zu erfüllen – vom Hubschrauberflug über ein Treffen mit Stars und Sternchen bis hin zur Pinguin-Fütterung. Der Betrag konnte durch verschiedene Initiativen des Controlling-Teams am Kölner Holdingsitz des Unternehmens gespendet werden, zum Beispiel durch den Verkauf von Süßigkeiten, Eiscreme oder Getränken an die Kolleginnen und Kollegen am Standort Rheinauhafen.

