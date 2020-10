Bildung und Willkommenskultur - Online-Veranstaltungswoche im November

Vom 16. bis 20. November 2020 finden eine Reihe von Online-Veranstaltungen zu den Themen Bildung und Willkommenskultur statt. In den fast 20 vielfältigen, virtuellen Vorträgen und Online-Seminaren geht es unter anderem um Deutsch lernen, Ausbildungs- oder Studienplatzsuche und das Bildungssystem in Baden-Württemberg. Das Veranstaltungsangebot richtet sich vor allem an Schüler*innen, Eltern und Jugendliche mit Migrationsgeschichte aber auch Lehrer*innen sowie alle anderen Interessierten. Die einzelnen Veranstaltungen haben einen informativen Charakter, sollen aber gleichzeitig auch eine Plattform zur Vernetzung sowie zum Meinungs- und Gedankenaustausch rund um das Thema Bildung in einer vielfältigen Gesellschaft in Heilbronn-Franken bieten.

Zu der Willkommenskultur in einer offenen Einwanderungsgesellschaft gehört auch der Zugang zum Bildungssystem. Das deutsche Bildungssystem bietet jedoch so viele verschiedene Möglichkeiten und Wege, dass es für Zugewanderte häufig eine Herausforderung ist sich im „Bildungs-Dschungel“ zurecht zu finden. Das Welcome Center Heilbronn-Franken lädt gemeinsam mit Kooperationspartnern ganz herzlich dazu ein sich bei der diesjährigen Online-Veranstaltungswoche „Bildung und Willkommenskultur“ vom 16. bis 20. November 2020 zu informieren und auszutauschen. In dieser Woche werden täglich zwischen 15:00 und 20:00 Uhr diverse Veranstaltungen für verschiedenen Zielgruppen - Schüler*innen, Eltern und Jugendliche mit Migrationsgeschichte, Lehrer*innen und sonstige Interessierte - angeboten. Das Programm ist ab sofort online abrufbar unter www.welcomecenter-hnf.com.

PROGRAMMEINBLICKE

Eltern können sich zum Beispiel bei dem interaktiven Workshop des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg zu dem Thema Medienwelt von Kindern und Jugendlichen – Chancen und Risiken informieren. Weitere Fragestellungen, die im Rahmen verschiedener Online-Veranstaltungen thematisiert werden, sind: Wie funktioniert das Bildungssystem in Baden-Württemberg? Oder auch Wie bekomme ich Familie und Beruf unter einen Hut?

Für die Schüler*innen und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte wird unter anderem ein Empowerment-Workshop der Amadeu Antonio Stiftung angeboten. Des Weiteren wird auch hier der Umgang mit neuen Medien wie TikTok, Instagram und WhatsApp ein Thema sein. Weitere Fragestellungen, um die es gehen wird, sind: Schulabschluss und dann? Wie schreibe ich eine gute Bewerbung und wie bereite ich mich aufs Vorstellungsgespräch vor? Welche Alternativen zum regulären Sprachkurs gibt es, um mit Freude Deutsch zu lernen?

Auch für Lehrkräfte gibt es passende Angebote wie zum Beispiel ein Online-Seminar zum Umgang mit Rassismus und Diskriminierung an der Schule. Das informative und bunte Programm soll die Möglichkeit für Information und Austausch bieten, um Schüler*innen und Eltern mit Migrationsgeschichte auf dem Bildungsweg in Deutschland zu unterstützen.

Die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ist kostenfrei. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: www.welcomecenter-hnf.com.

Die Veranstaltungsreihe Bausteine einer Willkommenskultur wurde 2014 vom Welcome Center Heilbronn-Franken gemeinsam mit den Kooperationspartnern der Agenturen für Arbeit Heilbronn und Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, dem Hohenloher Integrationsbündnis 2025, dem Kreisdiakonieverband Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn und der Stadt Heilbronn initiiert. Das Ziel dahinter ist es, eine Plattform zu dem Thema Willkommenskultur zu bieten, neue Ideen zu gewinnen, einen Austausch und eine Weiterentwicklung zu diesem Thema zu ermöglichen. Nach verschiedenen Veranstaltungsformaten in den vergangenen Jahren, wie beispielsweise einer Fachtagung oder auch Messen und Aktionswochen, werden dieses Jahr zum ersten Mal alle Veranstaltungen online stattfinden. Damit wurde eine Lösung geschaffen, um die Veranstaltungsreihe auch in Zeiten der Corona-Pandemie anbieten zu können und das Thema der Willkommenskultur in diesem Jahr aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Projektträgerschaft des Welcome Center Heilbronn-Franken hat die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF). Diese hat als regionale Wirtschaftsförderungseinrichtung im Rahmen des Fachkräftebündnisses Heilbronn-Franken seit mehreren Jahren die Federführung für das Thema „außerregionale Fachkräfte“ übernommen. Finanziert wird das Welcome Center Heilbronn-Franken zu 60% vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und zu 40% von den Gesellschaftern der WHF. Zu den Gesellschaftern der WHF gehören die Stadt Heilbronn, die Landkreise Heilbronn und Schwäbisch Hall, der Hohenlohekreis, der Main-Tauber-Kreis sowie die Handwerkskammer Heilbronn-Franken und der Regionalverband Heilbronn-Franken. Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Akquise und Integration von ausländischen Fachkräften. Gleichzeitig übernimmt es eine Lotsenfunktion für ausländische Fachkräfte und deren Familien bei der Orientierung in der Region und informiert rund um die Themen Leben, Arbeiten, Bildung und Wohnen in Heilbronn-Franken. Ziel ist es internationale Fachkräfte in der Region willkommen zu heißen und Ihnen das Ankommen zu erleichtern damit sie ihr komplettes Potential entfalten können und die Region nachhaltig kulturell und wirtschaftlich bereichern.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNGSREIHE

Das Welcome Center Heilbronn-Franken ist seit 2014 Hauptveranstalter der Veranstaltungsreihe „Bausteine einer Willkommenskultur in der Region Heilbronn-Franken“. Auftakt bildete die Fachtagung „Herzlich Willkommen - Bausteine einer Willkommenskultur Heilbronn-Franken“, die am 18. November 2014, stattfand. Im Jahr 2015 wurde die Veranstaltungsreihe mit der „Messe Willkommenskultur“ am 17. November 2015 fortgesetzt. Die Messe „Willkommenskultur“ nutzten über 80 regionale Akteure, um sich und ihre Aktivitäten rund um das Thema „Willkommenskultur“ zu präsentieren und um sich untereinander zu vernetzen. Die eigens für Messe angefertigten Messestände reisten im Jahr 2016 als Wanderausstellung durch die Region Heilbronn-Franken, um auf diese Weise nachhaltig über das breite Angebot in der Region Heilbronn-Franken zu informieren. 2016 führte das Kooperationsteam um das Welcome Center Heilbronn-Franken erstmalig eine „Aktionswoche Willkommenskultur“ durch. Zahlreiche Akteure beteiligten sich an der Aktionswoche sodass über 70 Veranstaltungen in der gesamten Region Heilbronn-Franken stattfanden. Die Aktionswoche Willkommenskultur wurde 2017 wiederholt. Im Jahr 2018 war das Thema „Markt der Willkommenskultur Heilbronn-Franken“ am 20. November 2018 im Silcherforum Heilbronn. Es bot Teilnehmern die Möglichkeit sich an Ständen über Angebote und Anlaufstellen zu informieren, an Workshops teilzunehmen und zu Themen wie Einwanderungsgesetz und Kommunalwahl zu diskutieren. Darüber hinaus wurden die Besucher in Kurzvorträgen zu den Themen berufliche Anerkennung, Ausbildung, Bewerben in Deutschland, Vorstellungsgespräch, Arbeitsvertrag, Miete, Versicherungen, Sicherheit im Internet und Schulsystem informiert. Beim Forum Willkommenskultur am 19. November 2019 im Mehrgenerationshaus Öhringen stand das Thema Partizipation und Engagement von Bürgern mit Zuwanderungsgeschichte im Mittelpunkt.