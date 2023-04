Bürgermeisterwahl in Lauffen 2023

Nach drei Amtszeiten des Lauffener Bürgermeisters Klaus-Peter Waldenberger wählt die Stadt Lauffen am Neckar am 7. Mai 2023 einen neuen Amtsinhaber. Für das Amt des Bürgermeisters der 12 000 Einwohner-Stadt haben sich vier Kandidaten und eine Kandidatin beworben.

Sarina Pfründer ist momentan Bürgermeisterin von Sulzfeld und möchte nun in Lauffen Rathauschefin werden. Die 43- Jährige ist seit 2010 Bürgermeisterin in Sulzfeld und wurde 2018 von der 5.000 Einwohner-Gemeinde im Kreis Karlsruhe wiedergewählt. Von 2006-2010 war die Diplom-Verwaltungswirtin Hauptamtsleiterin in der Stadt Brackenheim und ist seit 2009 Dozentin für Personalrecht für Studenten des Studiengangs Bachelor of Arts/Öffentliche Verwaltung. Pfründer ist in Gemmingen aufgewachsen, Mutter zweier Kinder und parteilos. Als Ziele für Lauffen gibt sie unter anderem an, die Stadt als Bildungs- und Einzelhandelsstandort stärken zu wollen, die bestehende Infrastruktur von Industrie und Gewerbe zu erhalten und das besondere Stadt- und Landschaftsbild Lauffen zu pflegen.

Der Lauffener Michael Bauer (40) ist momentan bei der Firma Bechtle direct GmbH angestellt und IT-Experte. Beruflich beschäftigt er sich mit Digitalisierungsprojekten, Security-Lösungen und Prozess-Optimierungen. Der Familienvater, der in Lauffen aufgewachsen ist, nennt als seine Vision für Lauffen die Förderung von Kinder- und Jugendbetreuung, die Stärkung von Nachhaltigkeit und regenerativer Energie und die Begleitung der digitalen Transformation der Stadt. Als Quereinsteiger im öffentlichen Dienst möchte er frischen Wind ins Rathaus bringen.

Björn Jahnel, 30, ist seit 2014 Sicherheitsmitarbeiter beim Sicherheitsdienst SDS und hat sein Studium der „Verkehrsbetriebswirtschaft und Personenverkehr“ in Heilbronn 2020 mit einem Bachelor abgeschlossen und sich während seines Studiums mit der Analyse zur Reaktivierung der Bottwartal-Bahn beschäftigt. Neben Verkehr- und Mobilität sieht Jahnel den Klimaschutz, die Förderung der Wirtschaft sowie im sozialen Bereich den bezahlbaren Wohnraum und ein "Kulturkonzept mit Charme" als wichtige Themen in seinem Wahlkampf.

Der Diplompädagoge Hans Krauss ist Leiter und Gründer des Abenteuerspielplatzes in Lauffen. Er ist vielen Lauffenern bekannt durch sein Tonmobil, als Manager von Ferienaktionen und als Gründer und Leiter des Künstlerkreises Hölderlin. 2019 machte mit der ausgefallenen Idee von sich reden das Gehalt mit einem Großverdiener zu teilen, um auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen.

Als fünfter Kandidat geht Ulrich Raisch ins Rennen. Der Musikpädagoge ist bekannt für seine unzähligen Kandidaturen bei Bürgermeisterwahlen, darunter Markgröningern und Fellbach. Der 61-jährige gebürtige Stuttgarter gibt an, im Landkreis Ludwigsburg schon in 34 Gemeinden bei Bürgermeisterwahlen kandidiert zu haben.

Am Mittwoch, dem 26. April um 19 Uhr haben Lauffener die Gelegenheit, die KandidatInnen in der Stadthalle Lauffen a.N. kennen zu lernen.