»Coaching Jetzt«: Online Persönlichkeitsentwicklung, Teambuilding & Konfliktberatung

Alexander Hövelmeyer startete im November 2023 mit seinem neuen Online-Coachingkonzept in die Selbständigkeit. Als Coach, Psychologischer Berater & Systemischer Organisationsentwickler bietet er sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen speziell zugeschnittene Coachingkonzepte an, die sowohl die Selbtswirksamkeit als auch die Arbeitszufriedenheit verbessern können. Sein Schwerpunkt als Life-Coach liegt in der Begleitung innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung, die stets individuell ist und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Expertise in der Systematik erfordert. »Coaching Jetzt« ist sein Motto um Menschen ein zeitnahes Beratungskonzept zu liefern, in Zeiten starker Veränderung, verbunden mit persönlich steigendem Leistungsdruck und dem Verlust von Lebensqualität. Ob bei Konflikten, Entscheidungen, Lebenskrisen, mentalen Blockaden oder psychosozialen Herausforderungen, Hövelmeyer bietet seinen Klienten eine breite Palette an Individualleistungen. Im gemeinsamen Coachingprozess können Menschen mehr Gelassenheit gewinnen, wieder Sinnhaftigkeit spüren oder den persönlichen Handlungsspielraum erweitern. »Die erste Stufe auf der Lebensleiter ist meist die Wichtigste«, erklärt er und fügt hinzu, dass diese für den Klienten erreichbar sein sollte. Die Gespräche finden Online per Webcam statt.

Alexander Hövelmeyer betont: »Jede systemische Arbeit mit meinen Klienten ist eine neue und individuelle Abenteuerreise, deren Ausgang variabel sein kann. Sehr gerne bin ich Prozessbegleiter und gestalte gemeinsam mit meinen Kunden deren persönlichen Weg in ihr erfüllteres Leben.«

Termine unter 0631–37068597 oder per E-Mail: termin@coaching-jetzt.online, alle Informationen auf coaching-jetzt.online