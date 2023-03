Das Käthchen trinkt wieder Bier

Nach 40 Jahren dürfen die Heilbronnerinnen und Heilbronner ab 21. April wieder das „Käthchen Bier“ trinken.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag, 27. März stellte Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, gemeinsam mit dem Heilbronner Käthchen Daphne, dem Geschäftsführer der Hochorfer Kronenbrauerei Eberhard Haizmann und Ben Buchsteiner, Markeninhaber des „Käthchen Biers“ das neue, modernisierte Bier vor.

Das „Käthchen Bier“ hat eine lange Tradition in Heilbronn und wurde bis 1982 von der Rosenau Brauerei Eckert produziert. Bis 1960 war die Rosenau Brauerei Eckert die älteste noch aktive Brauerei in Heilbronn und nach der Fusion 1973 mit der Cluss Brauerei übernahm schließlich 1982 die Stuttgarter Brauerei Dinkelacker die Brauerei, wie auch die Markenrechte am „Käthchen Bier“. Die Produktion des „Käthchen Biers“ wurde zu diesem Zeitpunkt eingestellt und erst jetzt belebt Ben Buchsteiner die Marke wieder. Buchsteiner ist Enkel von Dr. Karl Eckert, kann sich noch gut an Geschichten des Großvaters erinnern und möchte nun an die Familientradition anknüpfen. Er möchte dem „Käthchen Bier“ wieder Leben einhauchen und hat sich deshalb die Markenrechte zurückgeholt. Der 45- Jährige ist zwar selbst kein Bierbrauer, hat aber mit seiner Werbeagentur im Großraum Tübingen Erfahrungen in der Branche gesammelt. Mit der traditionsreichen Hochdorfer Kronenbrauerei aus Nagold hat Buchsteiner seinen Wunschkandidaten für eine Zusammenarbeit gewinnen können. „Der Funke ist im ersten Gespräch übergesprungen und so hat es weniger als ein Jahr vom ersten Gespräch bis jetzt, zur Vorstellung des 'Käthchen Bieres', gedauert", berichtet Buchsteiner. Die Hochdorfer Kronenbrauerei wird von Eberhard Haizmann in der elften Generation geführt und produziert jährlich insgesamt 90 000 Hektoliter an Getränken. Auch Haizmann war von der Idee der Wiederbelebung der Marke "Käthchen-Bier" sofort überzeugt: "Bier ist ein emotionales Getränk und beim Käthchen-Bier handelt es sich um ein authentisches Produkt, das kein Kunstprodukt ist".

Das Originalrezept des "Käthchen Biers" gibt es nicht mehr, aber die Brauerei hat ein modernes Helles Bier gebraut, das den Heilbronnern schmecken, als Botschafter der Stadt Heilbronn fungieren und zum "Kult-Bier" avancieren soll. Mit 4,9 % Alkoholgehalt, 11 % Stammwürze und milden Malztönen wurde ein helles, untergäriges Vollbier mit hoher Drinkability gebraut.

Am 21. April 2023 wird das neugewählte Käthchen von Heilbronn offiziell das Fass anstechen und will damit dafür sorgen, dass die Weinregion Heilbronn Lust auf das Bier bekommt. Das "Käthchen Bier" wird ab diesem Zeitpunkt auch im Handel, in der Gastronomie und als Geschenk-Box erhältlich sein.