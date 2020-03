Der Weg der Online Casinos in die Seriosität

Automatenspiele, Poker, Sportwetten und Co. – Online Casinos sind beliebt und erzielen auch in Deutschland immer höhere Umsätze, werden aber trotzdem von vielen Menschen noch immer als „halbseiden“ angesehen. Aufmerksame Spieler, die im kaum durchschaubaren Dschungel der Online Glücksspielanbieter ein paar Punkte beachten, können unseriöse Unternehmen schnell herausfiltern und ihre Einsätze bei ordentlichen Unternehmen tätigen.

Lizenz aus Schleswig-Holstein oder der Europäischen Union

Wie ein Test von Spielbank.com.de gezeigt hat, hängt die Seriosität eines Glücksspielanbieters vor allen von seiner Lizenz und den damit verbundenen Auflagen der Glücksspielbehörde ab. In Deutschland gibt es derzeit keine bundeseinheitliche Gesetzgebung zur Regulierung von Glücksspiel. Stattdessen haben sich die Bundesländer auf den Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) geeinigt, der von den einzelnen Ländern jedoch individuell umgesetzt wird. Schleswig-Holstein ist aktuell das einzige Bundesland, das Lizenzen an Online Casinos vergeben hat. Spieler sollten, wenn möglich einen Anbieter mit dieser Lizenz wählen, weil die Auflagen im internationalen Vergleich sehr streng sind und die Integrität der Spiele und die Sicherheit der Guthaben hohen Standards unterliegen.

Vertrauenswürdige Alternativen sind auch Casinos mit einer Lizenz der Europäischen Union (EU). Diese sind laut deutscher Gesetzgebung zwar in der Bundesrepublik nicht legal, dürfen aber laut EU-Recht ihre Angebote auch in Deutschland anbieten und unterliegen ebenfalls strengen Auflagen. Eine geplante Gesetzesnovelle, die ab Mitte 2021 eine deutschlandweite Glücksspiellizenz für Online Casinos einführen soll, wird diesen Graubereich sehr wahrscheinlich bald ersetzen.

Zufallszahlengenerator, Auszahlungsraten und Co.

Eine zentrale Aufgabe der Lizenzierungsbehörde ist die Beaufsichtigung von technischen Kontrollen der Casinos, die durch unabhängige Firmen erfolgen. Es soll so sichergestellt werden, dass die Spiele auf korrekten Zufallszahlengenerator (RNG) basieren und faire Auszahlungsraten haben. Software-Manipulationen, die den Spieler benachteiligen und Gewinne verhindern, können so nahezu ausgeschlossen werden.

Prävention von Spielsucht

Natürlich möchten auch seriöse Casinos an die Einzahlungen ihrer Kunden. Dabei sollten sie jedoch verhindern, dass einzelne Problemspieler, dies sind laut Studien etwa 15 Prozent aller Menschen, in die Spielsucht rutschen. Seriöse Online Casinos und Sportwettenanbieter besitzen deshalb Einzahlungslimits, die vom Spieler im vorne herein genutzt werden können, um seinen Maximalverlust zu begrenzen. Die sich noch in Planung befindende deutsche Glücksspiellizenz sieht eine Grenze von 1.000 Euro im Monat vor, die für alle Anbieter gemeinsam gilt.

Außerdem sollten Spieler die Möglichkeit besitzen, einzelne Spiele zu deaktivieren oder sich für einen selbst definierten Zeitraum komplett sperren zu lassen.

Identitätsfeststellung - Know your customer (KYC)

Die 5. Geldwäsche-Richtlinie (5AMLD) zwingt Unternehmen auch bei Einzahlungen über Prepaidkarten, per Bitcoin und bei anderen Kryptowährungen die Identität ihres Kunden festzustellen, obwohl dies aus rein technischen Gründen nicht nötig wäre. Es soll so verhindert werden, dass Casinos zur Geldwäsche oder sogar zur Terrorismusfinanzierung genutzt werden.

Üblicherweise muss die Identität erst belegt werden, wenn eine Auszahlung erfolgt. Bei sehr großen Einzahlungen verlangen besonders wachsame Casinos manchmal aber auch umgehend nach der Einzahlung einen Nachweis. Spieler sollten dieser Vorgang nicht als Belästigung, sondern Schutz vor unseriösen Mitspielern und Hackern betrachten.

Verschlüsselung und Datenschutz

Bereits die Webseite verrät viel über die Integrität eines Online Casinos. Anbieter, die auch noch über keine SSL-Verschlüsselung verfügen, sollten prinzipiell gemieden werden, weil die übertragenen Daten von Dritten eingesehen und manipuliert werden können und man als Spieler davon ausgehen kann, dass auch andere, kaum von außen überprüfbare Faktoren nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Erkennen kann man eine SSL-Verschlüsselung an einem Vorhängeschloss in der Adresszeile des Browsers. Zudem macht es Sinn, regelmäßig Veranstaltungen zu Sicherheit und Anonymität im Netz zu besuchen, um sich hierüber zu informieren.

Ein- und Auszahlung sowie Bonussysteme

Vertrauenswürdige Online Casinos offerieren in der Regel eine Vielzahl von Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Üblicherweise erfolgt die Auszahlung von Guthaben über dieselbe Methode, über die der Spieler auch seine Einzahlung durchgeführt hat. Es ist deshalb wichtig darauf zu achten, dass der Betreiber des Online Casinos auf seriöse Partner für die Zahlungsabwicklung wie Paypal oder bekannte Kreditkarten setzt. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Guthaben eingefroren wird, wie es in der Vergangenheit zum Beispiel beim Zahlungsdienstleister Liberty Reserve passiert ist.

Spieler, die zum ersten Mal Guthaben aufladen oder schon länger mit mehr gespielt haben, erhalten oft einen Bonus angeboten. Auch hierbei sollte unbedingt das Kleingedruckte gelesen werden, um nicht auf einen unseriösen Anbieter mit einem „zu guten Angebot“ hereinzufallen. Bei einem Bonus sind dies zum Beispiel zu hohe Umsatzanforderungen oder sehr niedrige Setzlimits, die eine Freischaltung des Bonus für einen Durchschnittsspieler fast unmöglich machen.

Unabhängige Erfahrungsberichte

Der wohl wichtigste Faktor bei der Wahl eines Online Casinos bleiben auch heute unabhängige Erfahrungsberichte anderer Spieler sowie objektive Bewertungen von Vergleichsportalen.

Sollte es trotz aller Vorsicht und der Beachtung der Checkliste zu Problemen mit einem Casino kommen, kann in vielen Fällen der Kundenservice helfen. Kann eine Einigung nicht erzielt werden oder reagiert das Casino nicht auf Kontaktversuche kann die jeweilige Regulierungsbehörde, die die Lizenz vergeben hat, als Vermittler auftreten. Die meisten Online Casinos reagieren auf Anfragen der Regulierungsbehörde umgehend, weil diese im schlimmsten Fall die Lizenz entziehen können, was das Ende für ihr Geschäft bedeuten würde.