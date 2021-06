Die Heuberger Wochen bereiten wieder gebackene Glücksmomente

Es ist schon „in normalen Zeiten“ nicht einfach, schwerkranken Menschen echte Herzenswünsche zu erfüllen: eben wahre Glücksmomente zu bereiten. Dem DRK Kreisverband Zollernalb gelingt es sogar unter den durch Corona besonders erschwerten Bedingungen immer wieder. Backhaus Mahl trägt dazu bei. In diesem Jahr mit einer Spende von 7.000 Euro.

Auch in diesem Jahr hat das Unternehmen die Aktion Glücksmomente unterstützt – das Backhaus sowie jeder, der zwischen dem 01.03. und 30.04 ein kleines Heuberger Landbrot gekauft hat. Denn 10 Cent pro Laib gingen als Spende direkt an das Team mit dem Glücksmomente-Mobil, das speziell für medizinische Krankentransporte ausgerüstete DRK-Fahrzeug. Bereits im letzten Jahr kamen auf diese Weise über 6,500 Euro zusammen. Heuer sind es noch einmal etwas mehr geworden. Die Summe wurde wieder aufgerundet. „Wir wissen, wofür – und tun es gern“, sagt Martin Mahl von der Traditionsbäckerei in Stetten a. k. M.

Die Heuberger Wochen, Backen für einen guten Zweck, die „Gebackenen Glücksmomente“ – das ist bereits Tradition beim Backhaus Mahl. „Es ist ja auch durchaus bewegend, was dank der Aktion den Betroffenen ermöglicht wird“, so Yvonne Mahl-Sprenzinger. Denn der Schwarzwald kann sehr fern sein, wenn man auf medizinische Betreuung angewiesen ist, aber noch einmal am Titisee Kaffeetrinken möchte. Und das ist nur einer der Wünsche, die das engagierte und je nach Patient individuell zusammengestellte DRK-Team erfüllt. „Wir freuen uns sehr, wenn wir durch unsere Spendenaktion dazu beitragen können, solche Momente noch einmal wahr werden zu lassen.“

Die Spende wurde am 14. Juni 2021 in Stetten a. k. M. an Frau Nathalie Hahn und Herrn Heiko Lebherz, den Vertreter*innen des DRK - Kreisverbands Zollernalb e.V., von Yvonne Mahl-Sprenzinger und Martin Mahl persönlich überreicht.

Wer mag, darf gern: Die Glücksmomente finanzieren sich ausschließlich aus Spenden- und Sponsorenmitteln sowie über ehrenamtliche Mitarbeit. Hieraus werden neben den Wünschen auch Schulungen und Weiterbildungen der ehrenamtlichen Helfer finanziert, die sich während der Wunschfahrt um das Wohl der Fahrgäste kümmern. Wer also nicht nur mit seinem Brotkauf während der Heuberger Wochen helfen möchte, darf gerne auch direkt spenden.

Spendenkonten:

DRK-Kreisverband Zollernalb e. V. Volksbank Hohenzollern-Balingen eG IBAN: DE86 6416 3225 1027 3300 02 SWIFT-BIC: GENODES1VHZ DRK-Kreisverband Zollernalb e. V. Sparkasse Zollernalb IBAN: DE46 6535 1260 0024 0040 06 SWIFT-BIC: SOLADES1BAL Verwendungszweck: „Glücksmomente“