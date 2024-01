Diese Unternehmen machen Umwelthilfe leicht

Die Welt benötigt dringend Helden, die ihr in ihrem Kampf gegen die Umweltverschmutzung beistehen. Denn nur ein Baum pflanzen wird für die kommenden Generationen nicht genug sein, aber eine Idee zu pflanzen, kann die Welt verändern!

Einige Unternehmen haben sich diesem Ruf nicht nur angenommen, sondern setzen bereits effektiv wichtige Maßnahmen um. Welche das sind, erfahren unsere Leser in diesem Artikel.

Lottoland – Ein Online-Lottoanbieter mit Herz für den Klimaschutz

Lottospieler in Deutschland haben zukünftig nicht nur die Chance, den Jackpot zu knacken, sondern können auch aktiv zur Rettung des Klimas beitragen. Denn Lottoland liegt die Umwelthilfe am Herzen! Der 2013 gegründete Online-Lottoanbieter fördert unzählige Umweltprojekte auf der ganzen Welt, darunter beispielsweise in:

Westuganda (bindet circa 111.852 t CO₂ pro Jahr)

Mongolei (70.000 ha Weideland bewirtschaftet)

Salomon-Inseln (setzt sich für den Schutz eines 2,8 Km langen Flusses ein)

Diese Projekte werden von Lottoland koordiniert und überwacht, um unter anderem einen wesentlichen Beitrag zur CO₂-Kompensation und zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes zu leisten. Mit jedem digitalen Kreuzchen bei diesem Online-Lottoanbieter tragen Spieler aktiv ihren Anteil zum Klimaschutz bei.

Ecosia – die grüne Suchmaschine

Das seit 2009 in Berlin ansässige Start-up Ecosia nutzt die durch Internet-Suchanfragen erzielten Einnahmen, um Bäume an den Orten zu pflanzen, an denen sie am meisten benötigt werden. Suchanfragen bei Ecosia erzeugen keine CO₂-Emissionen. Warum? Das Unternehmen betreibt alle seine Server mit Ökostrom.

Suchanfragen erzeugen CO₂ Emissionen? Selbstverständlich! Allein eine Suchanfrage bei Google verursacht circa 0,2 Gramm. Bei täglich 3,5 Milliarden Anfragen in Deutschland kommt es am Ende des Tages zu einer beträchtlichen Summe. Nicht umsonst verursachen Suchmaschinen aktuell mehr CO₂-Emissionen als der gesamte Flugverkehr.

Die Suchmaschine von Ecosia ist dadurch nicht nur klimaneutral, sondern senkt auch den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre beträchtlich. Jede Sekunde steigt die Anzahl der gepflanzten Bäume in Ländern, in denen Arten vom Aussterben bedroht sind, die Wüstenbildung droht oder die Wiederaufforstung erforderlich ist. Wie viel Ecosia mit ihrem Vorhaben bereits erreicht hat und wohin die Gelder fließen, können Interessierte transparent auf der Website nachverfolgen.

Greenpeace Energy – ein Name, der für Umweltschutz steht

Wenn es um das Thema Umwelthilfe geht, darf auch die Umweltorganisation Greenpeace nicht fehlen! Das 1999 gegründete Unternehmen Greenpeace Energy versorgt aktuell über 200.000 Kunden mit Ökostrom aus Wind- und Wasserkraftanlagen.

Die Profitmaximierung steht bei diesem Unternehmen, wenn überhaupt, an zweiter Stelle! Vielmehr geht es ihnen um saubere Energieerzeugungsanlagen, die einen positiven Einfluss auf unsere Zukunft haben.

Bild von Joe auf Pixabay

Plant for the planet – Mit neuen Bäumen die Klimakrise bekämpfen

Was einst als Schülerreferat vorgesehen war, entwickelte sich im Jahr 2007 zur Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-planet“. Der neunjährige Felix Finkbeiner gründete einst diese Initiative, welche nun als globale Stiftung bereits Millionen von Bäumen gepflanzt hat.

Und dabei hatte der junge Mann kräftig Rückenwind erhalten! Neben der Prominenz und über 100.000 Kindern sprangen auch die Vereinten Nationen auf den Zug auf und haben die Stiftung dabei unterstützt, Maßnahmen zur CO₂-Kompensation voranzutreiben. Das Ziel? Durch das Pflanzen von 1000 Milliarden Bäumen, circa ein Viertel der weltweiten CO₂-Belastung reduzieren – sehr ambitioniert kann man nur sagen.

Fazit – Gemeinsam die richtigen Schritte gehen

Jedes einzelne digitale Kreuzchen in Lottoland, jede Suchanfrage auf Ecosia, jeder von Greenpeace Energy versorgte Haushalt und jeder durch „Plant-for-the-planet“ gepflanzte Baum sind wichtige Schritte in Richtung einer grüneren und nachhaltigeren Welt. Jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Nutzen wir sie und gestalten gemeinsam die Zukunft unseres Planeten, um vielleicht sogar unsere schöne Antarktis noch zu retten!