Erneute Reiseunterbrechungen zum Vorteil für manche

Die Anzahl der Fälle beginnt wieder in ganz Europa zu steigen. Länder wie das Vereinigte Königreich steuern erneut auf ähnliche Zahlen zu, wie sie am Anfang des Jahres zu Beginn der Pandemie verzeichnet wurden. Viele befürchten deshalb, dass die zweite Welle ihre Runde macht und dass es wieder zu einem Lockdown und weiteren Reisebeschränkungen kommen könnte.

Für Reisende gibt es bereits eine Reihe von Herausforderungen. Verpflichtende Quarantänen und eingeschränkte Bewegungsfreiheit bei der Ankunft sind nur einige der Schwierigkeiten, mit denen Möchtegern-Urlauber zu kämpfen haben. Aber auch die zahlreichen Schließungen der Unterhaltungsangebote sollen in Betracht gezogen werden, da Ausgangssperren und andere Methoden zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit angewendet werden. Trotzdem empfinden einige dies als einen großen Vorteil.

Dabei handelt es sich konkret um Online-Gaming-Anbieter, da die Spielerzahl in den letzten Monaten stark angestiegen ist. Die abgesagten Sportveranstaltungen im März, April und Mai führten dazu, dass Online Casinos sehr schnell beliebt wurden, während die Spielstätten geschlossen blieben. Einige Monate später kehrten die Sportereignisse zurück und trugen dazu bei, dass auch die Zahlen der Online-Sportwetten ein Wachstum verzeichneten. Zur gleichen Zeit wurden neue Regelungen für Online-Glücksspiele angekündigt. Verkündet wurde, dass ab dem 1. Juli 2021 die Vorschriften dahingehend geändert werden, dass Online-Poker und Casinos mit einer Lizenz legalisiert werden sollen, den Betreibern von Online-Sportwetten würde man zusätzliche Lizenzen gewähren.

Anfangs gab es Schwierigkeiten, die einige beunruhigt hatten. Ein Antrag wurde für einen lizenzierten Sportwettenanbieter gestellt, welcher aber schnell stillgelegt wurde. Viele nahmen dann an, dass eine Reform der Vorschriften zwar bevorsteht, aber nicht viel am derzeitigen Stand der Dinge ändern wird, andere wiederum behaupten, dass Dinge dadurch geändert werden. Da der Zeitraum bis zum Inkrafttreten der Änderungen so lange ist, gibt es reichlich Gelegenheiten, den Prozess anzupassen und sicherzustellen, dass jeder antragstellende Betreiber die erforderlichen Schritte einfach befolgen kann, ohne dass viel manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Jeder weitere Lockdown während der gewöhnlichen Urlaubszeit könnte in vielen Unternehmen, die auf Reisen angewiesen sind, für Unruhen sorgen. Zu Beginn des Jahres hatten viele mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es scheint nun, als gäbe es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, der zur Stabilität zurückführen könnte, wie lang diese Reise auch sein mag. Wenn in der geschäftigsten Zeit des Jahres weiterhin viele der derzeitigen Einschränkungen bestehen bleiben oder sogar zunehmen, dann werden wahrscheinlich viele Unternehmen in der Weihnachtszeit schließen. Je mehr Länder auf die "schwarze Liste" gesetzt werden und mit der steigenden Anzahl der Fälle, werden diese Befürchtungen umso stärker. In ganz Europa wurde das schon nachgewiesen, insbesondere in Frankreich und Spanien, wobei auch die Zahlen in Großbritannien allmählich in die Höhe gehen. Vielleicht wird es auch gar nicht mehr lange dauern, bis die Nachbarländer Deutschlands ein Einreiseverbot bekommen und das Land bis zum Jahreswechsel nicht mehr besuchen dürfen.