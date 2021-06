Erst rot, dann Regenbogen!

Bei der am 22. Juni durchgeführten Night of Light 2021 leuchtete die Stadthalle Reutlingen flammend rot. Im Schulterschluss mit der gesamten Veranstaltungsbranche, bei der durch Corona Alarmstufe rot herrscht, setzt die Stadthalle auch dieses Jahr wieder ein Zeichen der Solidarität. Wo bei Kulturschaffenden wegen fehlender Auftritts- und Öffnungsmöglichkeiten wirtschaftliche Not herrscht, hilft das Gefühl, wenigstens nicht allein zu sein, beim Durchhalten und Weitermachen. Die Stadthalle Reutlingen teilt die Initiativen #AlarmstufeRot, #AlleLichtmachen und #Gemeinsam – denn nur zusammen ist das Veranstaltungsleben wirklich schön! Von dieser Haltung zeugte weithin sichtbar die gestrige Lightshow von der Terrasse der Stadthalle Reutlingen aus.

Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt sind ein Mehrwert, der für die Stadthalle Reutlingen alle Bereiche umschließt. Deswegen zeigt die Stadthalle Reutlingen am 23. Juni 2021 alle Farben des Regenbogens. Die Illumination versteht sich als Ausdruck der Gleichberechtigung, für freie Selbstbestimmung der sexuellen Identität und Solidarität allen Menschen gegenüber. Bunt ist besser, dafür steht das Haus. So handeln wir. Nicht nur im Pride-Monat, sondern jeden Tag.