Göppingen: Mit dem Bus zum Traumjob

Was kommt nach der Schule? Soll ich studieren oder eine Ausbildung machen? Welche Ausbildungsberufe gibt es eigentlich und welcher ist der Richtige für mich? Diesen und vielen weiteren Fragen müssen sich Jugendliche früher oder später stellen. Die »Nacht der Ausbildung« bietet Schülerinnen und Schülern einen Einblick in verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge direkt im jeweiligen Unternehmen.

Seit 2016 zeigt das Veranstaltungskonzept großes Interesse bei Lehrstellensuchenden und Ausbildungsbetrieben. Die »Nacht der Ausbildung« der Wirtschaftsjunioren Göppingen knüpft an den Erfolg der vergangenen Jahre an. »Die Nacht der Ausbildung ist ein wichtiger Beitrag der Wirtschaftsjunioren Göppingen für die duale Ausbildung und den Standort Göppingen,« so erklärt Tobias Hocke

vom Veranstalter, den Wirtschaftsjunioren Göppingen, das Konzept der Veranstaltung. Die vergangenen Jahre haben auch in anderen Kreisen der Wirtschaftsjunioren gezeigt, dass das Veranstaltungskonzept auf großes Interesse seitens der Lehrstellensuchenden und der Ausbildungsbetriebe stößt.

Am 28. September kombiniert die Veranstaltungeine Ausbildungsmesse mit einer Shuttlebus-Party. Anders als bei gewöhnlichen Ausbildungsmessen präsentieren sich die Unternehmen in ihren eigenen Räumen und können den Ausbildungsinteressierten so direkt ihren zukünftigen Ausbildungsplatz zeigen. Die Jugendlichen werden, wie bei einer »Hop on, Hop off«- Stadtrundfahrtfahrt zu den Ausbildungsbetrieben gefahren. Die Busrouten berühren sich zentral am ZOB Göppingen und Geislingen, so dass die Schülerinnen und Schüler bequem umsteigen und mehrere Unternehmen ohne große Verzögerung auf den verschiedenen Routen besuchen können. Die Busse fahren von Veranstaltungsbeginn um 15 Uhr bis 30 Minuten nach Veranstaltungsende, also bis 21.30 Uhr.

Insgesamt beteiligen sich 33 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen an der »Nacht der Ausbildung«. Die Unternehmen präsentieren sich individuell in den eigenen Räumlichkeiten und nehmen so direkt Kontakt zu den Teilnehmern auf und stellen ihnen die vielfältigen Möglichkeiten einer Berufsausbildung vor Ort vor. Neben vielen Informationen zu Ausbildungs- und Studienangeboten bieten alle teilnehmenden Ausbildungsbetriebe ein buntes Rahmenprogramm, das zum Verweilen einlädt. Verschiedene Mitmachaktionen und Gewinnspiele sowie kleine kulinarische Leckereien und Erfrischungen sorgen für einen abwechslungsreichen Nachmittag und Abend.

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Veranstaltung kostenlos. Die Veranstaltung wird durch die IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer Göppingen, unterstützt.

Nacht der Ausbildung

Do. 28. September,

15 bis 21 Uhr,

33 Unternehmen aus Göppingen & Geislingen an der Steige,

alle Infos: nda-gp.de