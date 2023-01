Jugend forscht: Mach Ideen groß

Vom 2. bis 4. März 2023 ist es wieder soweit: Der 58. Regionalwettbewerb Heilbronn-Franken von Jugend forscht findet statt und ebm-papst ist erneut Patenfirma und Ausrichter des Wettbewerbs.

In den letzten zwei Jahren musste der Wettbewerb Jugend forscht aufgrund von Corona rein digital stattfinden. Dieses Jahr dürfen die jungen Tüftlern wieder ihre Projekte in gewohnter Weise auf dem Campus Künzelsau präsentieren. Bereits seit 1999 ist ebm-papst Patenfirma des Nachwuchswettbewerbs und kümmert sich um die Ausrichtung in Heilbronn-Franken. Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel des Wettbewerbs ist es, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Teilnehmen konnten Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren. Wer mitmachen wollte, reichte seine Idee bis Ende November 2022 für ein Forschungsprojekt ein. Wichtig ist nur, dass sich das Forschungsprojekt in eines der sieben Fachgebiete einordnen lässt: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik stehen zur Auswahl. Rückblickend war der Regionalwettbewerb 2022 trotz seiner rein digitalen Ausführung ein großer Erfolg. Insbesondere für Florian Papsdorf, Jonas Nothelfer und Jonathan Freiwald. Die drei Schüler des Friedrich-List-Gymnasiums in Asperg entwickelten ein Gerät, um benutzte OP-Masken einzuschmelzen und daraus Filament (dünne Kunststoffschnur, die auf Rollen aufgewickelt ist) herzustellen. Dieses kann man dann in einem 3D-Drucker zu neuen Objekten verarbeiten. Mit ihrem Projekt erreichten Florian, Jonas und Jonathan nicht nur den Sieg beim Regionalwettbewerb, sondern entwickelten mithilfe von ebm-papst ihren Extruder weiter und konnten so den Bundeswettbewerb erreichen. Auch Schüler:innen des Erasmus-Widmann-Gymnasium in Schwäbisch Hall haben wiederholt erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen. Henrik Schulte und Felix Oberndorfer haben bereits Erfahrung mit Jugend forscht: Sie nahmen im vergangenen Jahr mit einem selbst programmierten Computerspiel am Regionalwettbewerb teil. In diesem Jahr entwickeln sie einen Joystick für ihr Spiel. »Mach Ideen groß« – so lautet das Motto für den Jugend Forscht Wettbewerb 2023. Alle Tüftler aus der Region Heilbronn-Franken treffen sich vom 2. bis 4. März am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn. Wer hier gewinnt, darf beim Landeswettbewerb antreten und hat die Chance auf den Einzug ins Bundesfinale. Am Samstag, 4. März können Besucher alle Arbeiten und Experimente live erleben.

Jugend forscht, Sa. 4. März,

10 Uhr bis 13:30 Uhr Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau, www.jugend-forscht.de