Am 16. und 17. März ist in der Kreisstadt Künzelsau wieder viel geboten. Für Jung und Alt dreht sich dann alles um Autos und mehr. »KÜNmobil – Mehr als nur ein Automarkt« vereint den traditionellen Neu- und Gebrauchtwagenmarkt und bietet zusätzlich viele Angebote rund um das Thema Mobilität. Die Sparkasse Hohenlohekreis als Organisator der beliebten Veranstaltung präsentiert den Besucherinnen und Besuchern gemeinsam mit sieben Autohäusern, dem Wirtschaftsvereins »KÜN aktiv« und der Stadt Künzelsau ein umfangreiches Programm mit Unterhaltung für die ganze Familie.

Im Mittelpunkt des Marktes stehen regionale Autohäuser. Aussteller sind Automobil-Forum AHS, das Autohaus Fahrbach, das Autohaus Hübel, das Autohaus Mulfinger, das Autohaus Schlunski, Auto ­Walter und das Autohaus Widmann. Attraktive Neu- und Gebrauchtfahrzeuge warten auf einen neuen Besitzer. Die Händler sind in der Hauptstraße vertreten. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Elektromobilität wird ein immer wichtigeres Thema. Vor allem auch E-Bikes und Fahrräder rücken in den Fokus und werden von eBOX aus Künzelsau, 2-Rad Zügel aus Ingelfingen und Zweiradfachgeschäft Carle aus Öhringen vorgestellt. Auch gebrauchte Fahrräder können gekauft und verkauft werden. Für die Fahrradbörse des TSV Künzelsau kann jeder am Samstag von 8 bis 10 Uhr gebrauchte Fahrräder in die Hauptstraße anliefern. Der Verkauf ist dann von 10 bis 17 Uhr. Neben der Fahrradbörse bietet der TSV auch wieder seinen TSV ­Biergarten an.

Für Quad-Interessierte wird die Firma KHS Quad- und Motorradtechnik aus Klepsau mit dabei sein. ­E-Scooter, Elektroroller und Seniorenmobile bietet die Firma C24 – Shop l E-Mobility-Store aus Öhringen an. Info- und Aktionsstände gibt es auf dem gesamten Marktgelände. Unter anderem informieren der NVH und die Hohenloher Zeitung. Der Wirtschaftsverein »KÜN aktiv« veranstaltet einen Verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Dabei präsentiert sich die Kreisstadt Künzelsau als attraktive Einkaufsstadt. Zudem haben die Geschäfte am Samstag bis 17 Uhr geöffnet.

Bei der Sparkasse Hohenlohekreis gibt es Informationen zu allen Fragen rund ums Geld sowie zum Sparkassen-Autokredit. Die Berater geben Auskunft zur Autofinanzierung. Auch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen gibt es am Aktionsstand der Sparkasse Hohenlohekreis. Die Besucher werden mit Essen und Trinken auf dem Marktgelände bestens versorgt. Vereine und auch die örtliche Gastronomie sorgen für die Bewirtung.

Parallel zum KÜNmobil-Markt wird es am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse Hohenlohekreis wieder einen Kreativmarkt geben. Hobby-Künstler präsentieren ihre handwerklichen Produkte: Osterschmuck, Deko-Artikel aus Holz für den Garten, Vogelhäuschen, Unikate aus Ton, verschiedene Floristik, Windspiele aus Weide, Fotogrußkarten, -Bilder, Wollprodukte, Naturkosmetik, Seifen, Schmuck, Edelsteine und vieles mehr.

KÜNmobil

Sa. 16. März, 10 bis 17 Uhr

So. 17. März, 11 bis 17 Uhr

Innenstadt, Künzelsau

www.kuenzelsau.de