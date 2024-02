Lichtblick TAK e.V. – Trauerarbeit für Kinder

Lichtblick-TAK (Trauerarbeit für Kinder) ist ein Verein mit Sitz in Heilbronn und Gaisbach, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Gruppen für trauernde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene anzubieten, die einen nahe stehenden Menschen durch Tod verloren haben.

Der Tod – oft ein Tabuthema, über das viele Menschen nicht gerne nachdenken. Besonders im Fall von Kindern: »Beim Tod eines nahen Familienangehörigen trauern Kinder und Jugendliche anders, aber genauso intensiv«, erklärt Dr. Matthias Schuldes. Seit 2016 ist der Heilbronner Arzt ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender des Vereins Lichtblick TAK e.V. tätig. Dessen Ziel: Kinder und Jugendliche, aber auch deren Familien nach einem schweren Trauerfall zu begleiten – in Einzelgesprächen, vor allem aber auch gemeinsam in der Gruppe: »Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich austauschen und feststellen: Hey, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht.« Da viele Kinder ihre Gefühle nach einem schweren Trauerfall noch nicht einordnen oder kommunizieren können, werden sie auf andere Weise verarbeitet: durch das Malen oder Basteln. »Trauer stellt sich bei Kindern oft anders da als bei Erwachsenen, die einen ganz anderen Blick auf den Tod haben«, so Schuldes. Das Bewusstsein dafür sei nicht immer da gewesen, ist aber seit der Gründung des Vereins im Jahr 2006 allmählich gewachsen. An zwei Standorten in Heilbronn und Gaisbach begleitete Lichtblick tak im vergangenen Jahr 11 Gruppenangebote und rund 50 Kinder in Einzelberatungen. Die Leistung sei allerdings keine Psychotherapie, so Schuldes. Liegen schwere Traumata vor, vermitteln die geschulten Mitarbeiter auf Psychologen, die mit dem Verein zusammenarbeiten. Daneben werden immer wieder auch Aktivitäten und Ausflüge wie Pferdereiten oder ein Zirkusbesuch angeboten, oft ermöglicht durch Sponsoren. »Die betroffenen Kinder und Jugendlichen erhalten so das Gefühl, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind.« Die meisten Mitarbeiter helfen ehrenamtlich, mittlerweile gibt es aber auch einige Angestellte in dem vollständig spendenfinanzierten Verein. Dr. Matthias Schuldes betont: »Wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können – sei es finanziell oder im Engagement.«

