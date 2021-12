Menschen mit Behinderung – Menschen mit Potential

Seit 2003 findet jährlich am 3. Dezember der "Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“ statt. Die Bundesagentur für Arbeit trägt dazu bei, das Thema "Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt“ durch die öffentliche Diskussion stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken.

Das Bild von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt ist immer noch mit Vorurteilen verbunden. Dabei ist Behinderung nicht gleich Behinderung. Die Spannweite reicht u.a. von körperlichen Einschränkungen über Sinnes- und Sprachbeeinträchtigungen bis hin zu unfall- oder krankheitsbedingten Ursachen. "Es steht außer Frage, dass diese Einschränkungen nicht zu einer Leistungsminderung bei der Arbeit führen müssen. Dies stellen Tag für Tag Hunderttausende erwerbstätiger Menschen mit Behinderung in den Unternehmen unter Beweis. Entscheidend hierfür ist, dass die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz entsprechend ausgestaltet werden. Jedes Unternehmen kann mit Unterstützung der Agentur für Arbeit und anderen zuständigen Stellen, die dafür notwendigen Voraussetzungen mit überschaubarem Einsatz selbst herstellen“, sagt Martin Scheel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg.

Mit Blick auf einen weiterhin hohen Fachkräftebedarf, der sich trotz Corona-Pandemie abzeichnet, empfiehlt Martin Scheel den Unternehmen, jede Chance zu nutzen, um zusätzliches Fachkräftepotenzial zu erschließen. So könne beispielsweise der gezielte Ausbau von Stellen für Menschen mit Behinderung ein wirksamer Beitrag zur Deckung des eigenen Fachkräftebedarfs sein.

Im November 2021 waren im Landkreis Ludwigsburg 772 Frauen und Männer mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr bei der Agentur für Arbeit und dem kommunalen Jobcenter arbeitslos gemeldet. Viele davon sind bereits gut qualifiziert und hoch motiviert, ihr Wissen und Können auf dem Arbeitsmarkt einzusetzen.

Die Agentur für Arbeit hält neben einer umfassenden Beratung auch ein vielfältiges Förderangebot für Arbeitgeber bereit. Die Fachkräfte der Agentur beraten, wie ein Arbeitsplatz an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst werden kann. Sie unterstützen Personalentscheider bei der Organisation und zeigen finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten auf. Interessierte Arbeitgeber können sich jederzeit an die Agentur für Arbeit unter Telefon 0800 4 55 55 20 wenden. Der Arbeitgeber - Service, in enger Zusammenarbeit mit den Reha-Spezialisten, steht für alle Fragen rund um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.