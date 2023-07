MORITZ unterstützt »HELP! Wir helfen e.V.« als Premium-Sponsor

Auch im Jahr 2022 war MORITZ – Das Stadtmagazin wieder Premium Sponsor des Vereins »Help! Wir helfen! e.V.«. Der karitative Verein mit Sitz in Schwäbisch Hall fokussiert sich auf medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern.

Seit zehn Jahren unterstützt MORITZ den 2008 gegründeten Verein und war 2022 Premium Sponsor des Vereins. »Ich helfe gerne, weil Kinder das Wichtigste und gleichzeitig unsere Zukunft sind.«, erklärt MORITZ Geschäftsführer und Herausgeber Ingo Eckert. »Ich hoffe, dass das Team um Heinz Zeisberger und Alois Schöllhorn möglichst lange noch so großartige Arbeit leisten«, so Eckert weiter.

Vorstandsvorsitzender Heinz Zeisberger betont, dass die Unterstützung von über 2.000 Menschen in den letzten Jahren nur mit Unterstützung der Sponsoren möglich ist. »Es gibt nur sehr wenige Premium-Sponsoren. Ingo Eckert unterstützt den Verein seit vielen Jahren in der Presse, monetär und ideell. Er hat eine Vorbildfunktion, denn nur mit solchen Sponsoren war es in den letzten Jahren möglich, so vielen Menschen zu helfen.«

»Help! Wir helfen! e.V.« unterstützt überwiegend Kinder, aber auch arme, ältere Menschen aus der dritten Welt, die sich eine Operation nicht leisten können und denen durch »Help! Wir helfen! e.V.« diese ermöglicht wird. So wird zum Beispiel auf den Philippinen, in Peru oder in Uganda Kindern mit offenen Lippen-/Gaumenspalten ein neues Lächeln und ein lebenswertes Leben geschenkt. Auch in Nepal ist der Verein aktiv und schenkt im Jahr rund tausend Menschen das Augenlicht, darunter hauptsächlich Operationen des Grauen Stars. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Organisation mobiler Kliniken zur Versorgung von Menschen, die weit weg von medizinischen Behandlungszentren leben. Kostenlose Behandlungswochen in den Partnerkrankenhäusern helfen außerdem den Patienten in Kasaala und Okigwe (Uganda).

Zweck des Vereins ist laut dessen Leitlinien die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen im In- und Ausland. Der Name setzt sich zusammen aus dem Ausruf »Help!« (zu deutsch: »Hilfe!«), der dafür steht, dass irgendwo auf der Welt ein hilfsbedürftiger Mensch nach Hilfe ruft, und der entsprechenden Antwort des Vereins: »Wir helfen!«.

Der Verein hat inzwischen 740 Mitglieder und ein Unterstützungsvolumen von über 1.7 Millionen Euro zu verzeichnen; in der ersten Hälfte des Jahres 2023 konnte bereits mit über 100.000 Euro geholfen werden. Vorstandsvorsitzender Heinz Zeisberger freut sich über jede einmalige oder regelmäßige Spende und hofft, in Zukunft noch weitere Sponsoren für den Verein zu gewinnen.

weitere Informationen unter www.help-wirhelfen.de