MOTUS: Die Kabelmanufaktur

Zwei Fertigungsstandorte, über 70 Mitarbeiter und mehr als 30 Jahre Praxis- und Markterfahrung: MOTUS ist der Spezialist, um optimale Kabellösungen zu schaffen, egal ob Standard- oder Sonderprodukt.

Bei MOTUS stehen die Zeichen auf Wachstum: Am 17. April wurde der neue Firmenstandort im neuen Industriegebiet im Untermünkheimer Teilort Übrigshausen in Betrieb genommen: Der Neubau bietet große, moderne Büros, mehr Platz für die Produktion und eine ideale Verkehrsanbindung – also die idealen Voraussetzungen zur Realisierung erfolgreicher Projekte in der Zukunft. Denn MOTUS fängt dort an, wo andere aufhören.

Seit 2005 kümmert sich das private, inhabergeführte Unternehmen um die Konstruktion von kundenspezifischen Kabellösungen an zwei Fertigungsstandorten (Deutschland und Slowakei).

MOTUS erledigt Aufträge für zahlreiche namhafte Firmen im In- und Ausland in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik sowie Zulieferanten für die Automobilindustrie. Außerdem fertigt MOTUS Kabellösungen für Sonderanwendungen in der Medizintechnik, für fahrerlose Transportsysteme, Mautsysteme, kameragesteuerte Überwachungssysteme, Servomotorenhersteller, Prüfstandhersteller für Motoren und Batterien sowie Transportsysteme, etwa für die Gepäckbeförderung an Flughäfen. Dabei bietet MOTUS eine zuverlässige Fertigungsüberwachung zur Sicherstellung der Qualität. Die Kunden werden in allen Bereichen unterstützt und beraten. Zudem verfügt MOTUS über eine hohe Lagerbevoratung und kann so mit kurzen Lieferzeiten und einem zuverlässigen Beschaffungsmanagement punkten. Das Erfolgsgeheimnis von MOTUS ist das Team, das mit seiner Motivation und seiner Hingabe dafür sorgt, dass MOTUS nicht nur ein international erfolgreiches, sondern auch ein junges, dynamisches und innovatives Unternehmen ist. Um an diese Standards anknüpfen zu können, sucht MOTUS engagierte neue Mitarbeiter, die Lust darauf haben, die Zukunft des Unternehmens am neuen Standort in Untermünkheim mitzugestalten. Von Bewerbern wird vor allem Spaß an technischen Themen, Eigenmotivation und Herzblut erwartet – diese Qualitäten sind allemal wichtiger als der perfekte Lebenslauf. Quereinsteiger sind ebenfalls herzlich willkommen und werden durch das bewährte Patensystem umfassend eingearbeitet. Aktuell gesucht werden Azubis im Bereich Lagerlogistik (m/w/d), Mitarbeiter Lager/Zuschnitt in Vollzeit (m/w/d) sowie Montagehelfer und Aushilfen in Teilzeit (m/w/d). MOTUS bietet nicht nur eine sichere Festanstellung, sondern auch kollegiales Miteinander in einem engagierten Team.

Neuer Standort

Für viele Jahre war Neuenstein Sitz der Firma MOTUS – seit dem 17. April 2023 findet sich der Firmenstandort allerdings im neuen Industriegebiet im Untermünkheimer Teilort Übrigshausen. Nach vielen Monaten der harten Arbeit konnte der neue Firmensitz fertiggestellt und bezogen werden. Für den 14. Juli ist die feierliche Eröffnung für Kunden und Mitarbeiter angesetzt, bei der die Gelegenheit geboten wird, im Rahmen einer exklusiven Führung hinter die Kulissen zu schauen und mehr über die Prozesse von MOTUS zu erfahren.

Neuer, größer und leistungsstärker sind die Schlagworte zur Beschreibung der neuen Produktionshalle. Der neue Neubau bietet nicht nur modernste Technologie und eine zeitgemäße Arbeitsumgebung, sondern auch ausreichend Raum für künftiges Wachstum. Auch in Untermünkheim möchte das Unternehmen seinen Ansprüchen treu bleiben: höchste Qualität im Hinblick auf die Produkte und den Service.

MOTUS bleibt weiterhin ein zuverlässiger Partner für die Konzeption und Lieferung von Sonderleitungen sowie als Systemanbieter für Servo- und Gebertechnologie und kundenspezifische Kabelkonfektionen. Auch sonst ändert sich, abgesehen von der Postleitzahl, wenig für die Kunden. Die Ansprechpartner und E-Mail-Adressen bleiben dieselben, lediglich die Telefonnummern mussten angepasst werden, vorläufig sind die Mitarbeiter jedoch sowohl unter den alten als auch unter den neuen Nummern erreichbar. Durch die gute Verkehrsanbindung ist der neue Standort in Untermünkheim für die Kunden und Partner durch die Nähe zur A6 leicht erreichbar. Das Team von MOTUS freut sich darauf, Kunden und Partner bald in den neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen.

MOTUS GmbH, Margarete-Steiff-Str. 8, 74547 Untermünkheim-Übrigshausen, Fon: 0791-940 932-0, www.motus.biz