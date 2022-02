Nürtinger Schulen am Netz

Am 16. Februar hat Oberbürgermeister Johannes Fridrich den symbolisch letzten notwendigen Anschluss für ein schnelles Glasfasernetz im Stadtgebiet Enzenhardt gesteckt. Somit sind nun alle Schulen in Nürtingen mit schnellem Internet versorgt. Förderprogramme von und und dem Land Baden-Württemberg erleichterten die Investition mit einer Summe von 700.000 Euro.

In mehreren Bauabschnitten wurden sukzessive die Neckarrealschulen, die Theodor-Eisenlohr-Schule, die Roßdorfschule und das Hölderlin Gymnasium an die Glasfaser-Technologie angeschlossen. Nutznießer waren auch einige private und gewerbliche Gebäude, sodass nun rund 50 Gebäude in den Genuss von Downloadgeschwindigkeiten von wahlweise 50, 100, 500 bis hin zu 1.000 Mbit/s kommen.

„Ich freue mich, dass endlich in allen Schulen Nürtingens ein schnelles und stabiles Internet Einzug gehalten hat“, sagte Oberbürgermeister Johannes Fridrich bei der Einweihung am Mittwoch.

Die Gesamtinvestitionen für den Breitbandausbau beliefen sich auf rund eine Millionen Euro. Die Förderung durch den Bund betrug 50 Prozent der Investitionskosten. Im Rahmen einer Kofinanzierung trägt das Land Baden-Württemberg nochmal 20 Prozent, sodass Nürtingen eine Gesamtförderung von rund 700.000 Euro erhielt.

Das Tiefbauamt, das federführend für das Projekt zuständig ist, fand mit der Stadtwerke Nürtingen GmbH einen verlässlichen Partner, der den operativen Betrieb des Netzes sicherstellt, sowie die Endkunden mit modernsten Breitbandprodukten versorgt. Der Bau des Glasfasernetzes sowie die Tiefbauarbeiten übernahm die Heim Infrastruktur GmbH aus Göppingen. In insgesamt sechs Bauabschnitten, welche über das gesamte Stadtgebiet verteilt waren, wurden Arbeiten in Neckarhausen, Reudern, Raidwangen, im Roßdorf, dem Tiefenbachtal sowie in der Stadtmitte durchgeführt. Durch verlegte Leerrohre wurde außerdem schon ein wichtiger Grundstein für den weiteren Glasfaser-Ausbau in diesen Gebieten gelegt.