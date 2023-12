Richtfest des neuen Campus Founders Gebäudes in Heilbronn

Am Donnerstag, 14. Dezember fand das Richtfest des neuen Gebäudes der „Campus Founders“ auf dem Bildungscampus Heilbronn statt. Der Neubau soll das Zuhause der Gründerszene Heilbronn und internationaler Start-Ups werden. Die innovative Architektur, die das Stuttgarter Architekturbüro Auer Weber entworfen hat, soll dabei auch den kreativen Charakter der „Campus Founders“ nach außen repräsentieren. Oliver Hanisch, Geschäftsführer Campus Founders, betonte: "Mit dem Neubau kommen wir der Verwirklichung unserer Vision, ein internationales Gravitationszentrum für Startups und CoInnovation zu werden, einen weiteren, wichtigen Schritt näher”. Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Geschäftsführer Dieter Schwarz Stiftung, sieht "Startups für die Entwicklung neuer und disruptiver Geschäftsfelder sowie für die Bewältigung des Transformationsprozesses in unserer Region von herausragender Bedeutung“ und betont, dass das neue Start-up Zentrum zentraler Baustein der Forschungs- und Lehraktivitäten im Bereich der digitalen Technologien in Heilbronn ist.

Der achtgeschossige Neubau mit Platz für Co-Working Spaces, privaten Büros, Workshop- & Meetingräumen, einem „Media MakerSpace", Eventflächen und sowie einer Gastronomie soll 2025 bezugsfertig sein. Durch seine Stahlskelettbauweise mit versetzten Ebenen setzt sich das Gebäude mit einer Nutzfläche von circa 6000 Quadratmetern durch seine Architektur- und Formensprache bewusst von den übrigen Gebäuden des Bildungscampus ab. Großzügige Dach- und Terrassenflächen sind in die Architektur integriert, um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn sieht den Neubau als wichtigen Beitrag dafür, neue Unternehmen in Heilbronn anzusiedeln und vor allem jungen Menschen, die innovative Ideen haben, zu zeigen, dass es nirgendwo bessere Voraussetzungen als in Heilbronn gibt um ein Start-up erfolgreich auf die Beine zu stellen.

Frieder Krauss von der Ed. Züblin AG hielt den traditionellen Richtspruch, um den weiteren reibungslosen Ablauf der Bautätigkeiten zu sichern.

Die Campus Founders sind eine Organisation, die von der Dieter Schwarz Stiftung maßgeblich unterstützt wird und die nächste Generation von Gründen und Innovatoren mit Bildungsangeboten und fördert.