Ruhe bewahren im Corona-Chaos: Kein Grund für Hamsterkäufe

Es herrscht eine große Unsicherheit in der Corona-Krise. Seit Wochen sind die Ladenregale vom Toilettenpapier bis zu Nudelgerichten wie leergefegt. Dabei besteht kein Grund für diese Art der Hamsterkäufe. »Das Bild teils leerer Regale verstärkt diese Unsicherheit und treibt Hamsterkäufe weiter in die Höhe. Diese sorgen nur dafür, dass die Menschen, die Leben- und Hygieneartikel brauchen, eventuell keine erwerben können. Ich bitte die Verbraucherinnen und Verbraucher, solidarisch zu sein und nur in normalem Maße einzukaufen«, sagt der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. Besonders wichtig ist dabei das lokale Versorgungsangebot. Mit der »VonDaheimBW« App oder über die »VonDaheim«-Homepage können landwirtschaftliche Direktvermarkter und Produkte, aus der Region schnell und einfach gefunden werden. Dadurch erhält jeder einen umfassenden Überblick über das lokale Produktangebot und weiß, wo er alles Nötige findet.

Alle Infos unter von-daheim.de