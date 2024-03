Schwäbisch Hall aktiv: Ein starkes Netzwerk

2005 wurde der Verein Schwäbisch Hall aktiv e.V. gegründet, um die Gewerbetreibenden der Stadt miteinander zu verbinden, denn direkter Kontakt und ein guter Austausch sind ein wichtiger Teil der starken Gemeinschaft. Im Interview berichtet Jessica Kettner, Leiterin der Geschäftsstelle, über Entwicklung und Erfolge des Vereins.

Expand Jessica Kettner, Leiterin der ­Geschäftsstelle Schwäbisch Hall aktiv e.V.

Wie hat sich Schwäbisch Hall aktiv seit der Gründung entwickelt und wie wurde der Verein aufgenommen?

Der Verein wird von der Stadtverwaltung als »Sprachrohr« der Gewerbetreibenden gesehen. Die Stadtverwaltung steht in Kontakt mit den Vorständen und holt das Meinungsbild der Mitglieder mithilfe der Geschäftsstelle bei verschiedenen Themen ein. Von den Bürgerinnen und Bürgern wurde der Verein lange Zeit nicht richtig wahrgenommen und war recht unbekannt. Das hat sich jedoch teilweise geändert, da der Verein immer aktiver in den Sozialen Medien auftritt und Aktionen initiiert, welche die Bekanntheit steigern. So haben die Mitglieder zum Beispiel eine große Schmutzfangmatte im Hall aktiv-Design erhalten und eine Baustelle in der Innenstadt wurde mit einem Hall aktiv-Bauzaunbanner verschönert.

Welche Bedeutung messen Sie dem Verein bei?

Schwäbisch Hall aktiv ist ein starkes Netzwerk. Solche Netzwerke werden in Zeiten, in denen der Online-Handel immer populärer wird, immer wichtiger. Es gilt über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, Synergien zu schaffen und an einem Strang zu ziehen. Nur so können der lokale Einzelhandel und die lokale Gastronomie weiterbestehen.

Wie bewerten sie die bisherigen Erfolge?

Uns geht es vor allem darum, dass sich der Verein an die verschiedenen äußeren Gegebenheiten (Corona-Pandemie, verstärkter Online-Handel, Einfluss der Sozialen Medien) angepasst und entsprechend reagiert hat. Es gilt, sich bietende Möglichkeiten beim Schopf zu packen und eine Aktion zu starten. Der Vorstand setzt sich aus Gewerbetreibenden zusammen, die im Einzelhandel, der Gastronomie oder auch im Dienstleistungssektor tätig sind. So entstehen immer wieder neue Ideen.

Welche Events und Aktionen noch geplant?

Der Verein wird auch in Zukunft den Helden Sommer – Shoppingparty in der Innenstadt und das LateLightShopping im Handelszentrum West bzw. in der Kerz weiterführen. Es handelt sich um Veranstaltungen, die nur vom Verein organisiert werden. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin als Sponsor beim Haller Herbst und beim Haller Frühling auftreten. Aktionen wie das Gutscheinheft für Neubürger oder das Advents-Gewinnspiel haben sich bereits etabliert. Es werden immer wieder kleinere Aktionen initiiert, welche den lokalen Handel stärken sollen. So zum Beispiel ein Gewinnspiel zur Einlösung des alten City Gutscheins von Schwäbisch Hall. In Kooperation mit der Stadt sind auch einige Projekte zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt geplant. Im kommenden Jahr gibt es eine Kooperation mit Gerhards Marionettentheater, welches das 100-jährige Bestehen feiert.

Schwäbisch Hall aktiv

Am Markt 7/8, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791 751631

schwaebischhall-aktiv.de