Stadthalle Reutlingen bekennt Farbe

Als nachhaltig handelndes Veranstaltungshaus zeigt die Stadthalle Reutlingen ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht allein in Umweltfragen, auch sozial ist das Haus ganz bewusst engagiert – nach innen wie nach außen stellt sich die Stadthalle Reutlingen an die Seite der guten Sache. Für das noch junge Jahr 2022 ist deshalb in diesem Feld zur Unterstützung zahlreicher Initiativen eine ganze Reihe begleitender Beleuchtungskonzepte geplant. Jeweils passend zur Farbe der unterstützten Initiative erstrahlt dann die Fassade der Stadthalle Reutlingen und setzt so sichtbare Zeichen der Aufmerksamkeit.

× Erweitern Bild: Stadthalle Reutlingen Stadthalle Reutlingen Illumination 1 Ob in Pink wie zum Weltmädchentag oder zu einem anderen internationalen Gedenktag: Die Stadthalle Reutlingen bekennt mit ihrem Beleuchtungskonzept Farbe und setzt sichtbare Zeichen für die gute Sache

Derzeit sind für 2022 fünf Illuminationen geplant: Los geht’s am 28.02.2022 zum internationalen Tag der seltenen Erkrankungen (Rare Disease Day) mit den Farben pink, grün, blau und lila. Weltweit leiden rund 300 Millionen Menschen an seltenen Erkrankungen, oft genug aber fehlt ihnen die Lobby. Vom 14.03. bis 27.03.2022 folgen die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Unter dem Motto „100 % Menschenwürde – Zusammen gegen Rassismus“ wird die Stadthalle Reutlingen in Regenbogenfarben erstrahlen.Am 11.10.2022 macht die Stadthalle Reutlingen ganz in Pink auf Bedürfnisse und Nöte von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam, die am Weltmädchentag – ausgerufen von den Vereinten Nationen gegen Benachteiligung und Unterdrückung von Mädchen – ihre Stimme erheben.Am 17.11.2022 unterstützt die Stadthalle in Reutlingen in lila den Internationalen Tag des frühgeborenen Kindes. Sorgen und Nöte von Eltern im Kampf um das Leben der Frühchen rücken so ins Bewusstsein.Den Jahreskreis schließt die Farbe Orange, die am 25.11.2022 den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufmerksamkeitsstark illuminiert. Auch diesen Aktionstag haben die Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um sich für die Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen einzusetzen. Dazu kommen weitere Aktionen wie zum Pride Day oder in der Adventszeit.

× Erweitern Bild: Stadthalle Reutlingen Stadthalle Reutlingen Illumination 2 Spektakulär schön und deshalb besonders aufmerksamkeitsstark ist auch die Einleuchtung in Regenbogenfarben zum Pride Day.

Position beziehen als Institution und Mensch – Mut machen zum Handeln

Für alle diese Aktionen möchte die Stadthalle Reutlingen einen kleinen, aber dennoch deutlich sichtbaren Beitrag leisten, um das Anliegen der Initiatoren mehr in den Fokus des allgemeinen Interesses zu rücken. Darüber hinaus ist die Stadthalle Reutlingen selbst aktiv und unterstützt lokale wie regionale gemeinnützige Organisationen mit Spenden bzw. regelmäßigen Aufträgen, wie z. B. Drucksachen von der Bruderhausdiakonie produzieren zu lassen. Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, merkt an: „Heutzutage sinnvoll Gutes zu tun angesichts der vielfältigen Bedarfe, ist oft nicht leicht. Umso wichtiger ist jeder noch so kleine Schritt, den ein Einzelner tut. Denn aus vielen kleinen Hilfen erwächst Veränderung zum Besseren. Hier möchten wir als Vorbild wirken und freuen uns über jeden, den wir mit unseren Beleuchtungsaktionen zum Nachdenken oder noch besser zum Mitmachen motivieren können“. Übrigens: Bei Interesse und berechtigtem Bedarf können weitere Illuminationen hinzukommen. Veranstalter und Initiatoren melden sich dafür bei der Stadthalle Reutlingen.

× Erweitern Bild: Stadthalle Reutlingen Stadthalle Reutlingen Illumination 3 Eine feste Größe im Reutlinger Stadtbild zur Weihnachtszeit ist auch das Erstrahlen der Adventskerzen in den Fenstern der Stadthalle Reutlingen – an jedem Adventssonntag kommt eine weitere hinzu

Stadthalle Reutlingen setzt Kunden eindrucksvoll in Szene

Das technische Know-how des Teams der Stadthalle Reutlingen kommt auf Wunsch auch für individuelle Beleuchtungsszenarien von Kunden zum Einsatz. Die Inhalte geschäftlicher Zusammenkünfte wie Hauptversammlungen, Produktpräsentationen oder Vertriebstagungen mit einer Einleuchtung in den Unternehmensfarben unterstreichen optisch passend zum CI den Veranstaltungsanlass. Für viele Reutlinger zählt mittlerweile auch die Adventsillumination der Stadthalle Reutlingen zum liebgewonnenen Ritual: An jedem Adventssonntag erstrahlt eine weitere Kerze an der Fassade des Veranstaltungshauses und leuchtet prächtig wie hoffnungsvoll in die Nacht. Petra Roser unterstreicht: „Uns ist es eine Herzensangelegenheit, in einer zunehmend medial geprägten Zeit der guten Sache durch die Nutzung der imposanten Fassade der Stadthalle Reutlingen mehr Gewicht und größere Reichweite zu verleihen – und auch unsere Kunden mit ihren Veranstaltungszielen im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht zu rücken. Wir handeln aus Überzeugung gesellschaftlich verantwortlich, im Großen wie im Kleinen.“