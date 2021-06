Verwaltungsausschuss der Stadt Esslingen schafft frühzeitig Planungssicherheit für die Gewerbetreibenden in der Esslinger Innenstadt

Die Stadt Esslingen am Neckar stellt wichtige Weichen zur Stärkung der Innenstadt. In der Sitzung am 14. Juni beschloss der Verwaltungsausschuss einstimmig die vorzeitige Verlängerung des bis zum 31.12.2022 befristeten Citymanagements bis zum 31.12.2027.

Das Citymanagement wurde 2007 innerhalb der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) aufgebaut und stellt den dritten EST-Geschäftsbereich neben Stadtmarketing und Tourismusförderung dar. Es kümmert sich um die Förderung der Gewerbetreibenden in der Esslinger Innenstadt und wird gemeinsam von Stadt Esslingen und City Initiative getragen, in der rund 160 Unternehmen gebündelt sind. Zu den Aufgaben gehört die Stärkung und Belebung der Esslinger Innenstadt mit ihren spezifischen Potenzialen, wie auch die Ansprache von Bürgern, Shopping-Kunden und Tagestouristen aus der Stadt und dem Umland.

Seit Januar 2020 leitet Thomas Müller das Citymanagement. Er ist EST-Geschäftsführer Michael Metzler direkt unterstellt. Mit dem Beschluss des Stadtrats erhält die EST bis einschließlich 2027 je 130.000 Euro, um Strategien und Projekte für die Innenstadt zu entwickeln.

„Die Corona-Pandemie beschleunigt den ohnehin intensiven Strukturwandel im Einzelhandel erheblich. Mit dem einstimmigen Votum des Verwaltungsausschusses erhalten die Gewerbetreibenden in unsicheren Zeiten frühzeitig langfristige Planungssicherheit. Mein Dank geht an die City Initiative sowie an Michael Metzler und Thomas Müller für die sehr gute Arbeit“, bilanziert Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der EST ist.

Auch Alexander Kögel, Vorstandssprecher der City Initiative Esslingen, freut sich über die uneingeschränkte Unterstützung im Verwaltungsausschuss: „In Esslingen ziehen Stadt und Wirtschaft an einem Strang in dieselbe Richtung. Dies ist umso wichtiger angesichts der großen Herausforderungen, mit denen die Innenstadt umzugehen hat. Der intensive Städtewettbewerb in der Region, die Corona-Pandemie und der Trend zum Online-Shopping zwingen uns neue Konzepte zu entwickeln. Stadt und EST sind dabei unsere Partner.“

Zu den Projekten, die das Citymanagement in den letzten Jahren entwickelt haben, zählen Veranstaltungen wie Esslinger Frühling, Esslinger Herbst und Esslingen funkelt, die in der ganzen Region bekannt sind. Außerdem entwickelte die EST Kundenbindungsinstrumente wie den Geschenkgutschein Esslinger City Card und den Arbeitgeber-Geschenkgutschein Esslinger Bonus Card.

Weitere Schwerpunkte lagen in der Steigerung der digitalen Sichtbarkeit der Innenstadt. Umgesetzt wurde u.a. das Digital-Projekt Online Handel(n) Esslingen, das vom Verband Region Stuttgart und vielen Partnern gefördert wurde, sowie die Webseite www.city-esslingen.de und ein eigener Instagram-Kanal für die City.

Gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaft entwickelte das Stadtmarketing die Initiative „Mach ES“, aus der u.a. die Innovationsmeile Küferstraße und der Business-Wettbewerb Start-Up Esslingen hervorgingen. Aktuell setzt das Citymanagement den im März 2021 beschlossenen Unterstützungsfonds Innenstadt mit einem Gesamtetat von rund 200 TEUR um. Unter dem Label „City Come Back“ greift ein ganzes Bündel von Marketing-Maßnahmen, mit Fördermodellen für Pop-Up Stores und kreative Zwischennutzungskonzepte in Leerständen und einem City-Lieferservice für die Innenstadt.

Darüber hinaus ist ein Strategieprozess in Vorbereitung, der den langfristigen Transformationsprozess in der zunehmend multifunktionalen Innenstadt durch gezielte Impulse aktiv unterstützen soll. Geplant sind verschiedene Beteiligungsformate wie Innenstadtforen, Zukunftswerkstätten und Online-Portale, über die Bürgerschaft und Wirtschaft Ideen für die Innenstadt der Zukunft einbringen können. Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Ziel-Bilds für die Innenstadt und ein Projekt-Katalog mit Maßnahmen. Der Prozess startet nach den Sommerferien. Ergebnisse sind Mitte 2022 zu erwarten.