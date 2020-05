Vier Fragen an – Das sagen Gastronomen zu den Hygienemaßnahmen

Seit Montag, 18. Mai, dürfen Gastronomen in Baden-Württemberg wieder öffnen – allerdings unter der Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln. MORITZ hat Betreiber aus der Region gefragt, wie sie mit der neuen Situation zurechtkommen.

Wir haben jedem Gastronom insgesamt vier Fragen gestellt:

1) In welchem Umfang haben Sie zurzeit geöffnet?

2) Welche Auflagen bzw. Hygienemaßnahmen müssen Sie erfüllen? Halten Sie diese für sinnvoll?

3) Ist es Ihnen möglich, in dieser Situation wirtschaftlich zu arbeiten?

4) Wie lange können Sie in dieser Form überleben?

Julia Schneider, Burgerheart Heilbronn

1) »Vor Corona hatten wir ganz normal ohne Sitzplatzbeschränkungen offen. Drinnen hatten wir um die 180 Plätze, draußen waren es 90. Durch diese Abstandsregelung hatten wir zunächst nur To-go und Delivery-Geschäft. Jetzt haben wir wieder offen, aber eben auf die 1,5 Meter Sicherheitsabstand begrenzt, dass die Tische nicht mehr so nahe beieinander stehen. Man kann so grob die Hälfte der Plätze rechnen, vielleicht sogar noch etwas weniger, da wir immer schon recht eng bestuhlt waren und so einfach sehr viele Plätze vollständig wegfallen. Ansonsten haben wir sowieso auf Kurzarbeit umgestellt. Das merkt man schon. Normalerweise hat eine Schicht vier Personen, jetzt arbeiten halt zwei. Wenn es dann mal etwas stressiger ist, vor allem am Wochenende, wird es dann schon sehr schwierig.«

2) »Es ist halt sehr ungewohnt und vor allem, wenn man die ganze Zeit eine Maske tragen muss, fühlt man sich schon sehr eingeschränkt. Ich merke das, wenn man die ganze Zeit hin- und herläuft, kommt man voll aus der Puste, weil man durch diese Maske kaum Luft bekommt. Ich halte aber schon für sinnvoll, dass man darauf achtet, den Gästen nicht zu nahe zu kommen und auch die Maske, so sehr sie auch nervt, ist richtig. Andererseits können Gäste ja logischerweise beim Essen keine Maske mehr tragen und wenn dann dadurch die Ansteckungsrate wieder steigt, fände ich das nicht so sinnvoll. Zumal man ja jetzt beobachten kann: Die Leute sind nicht allein oder zu zweit unterwegs, sondern viel in Grüppchen. Niemand weiß genau, wie man sich in dieser Situation richtig verhalten soll, das ist für uns alle neu.«

3) »Also wir versuchen halt, trotz allem so effektiv wie möglich zu arbeiten. Wir haben ja sowieso Stundenverträge, wir schauen also, dass immer nur so viel Personal da ist, wie gebraucht wird. Gewinn machen wir wahrscheinlich dieses Jahr alle keinen. Pacht und alles wird ja gestundet, aber das heißt ja nicht, dass es dann vollständig wegfällt. Ich finde, das ist hochgefährlich, denn es staut sich ja immer mehr auf.«

4) »Lockerungen werden nur langsam kommen, der Haufen wird größer, irgendwann muss man dann zurückzahlen. Wir kommen ja nie an unseren normalen Umsatz ran, den wir davor hatten. Vor allem sind wir ja noch ein relativ großer Laden – ich will gar nicht wissen, wie das bei den kleinen ist. Es ist ja nicht nur die Pacht, die sich da aufstaut, da kommen so viele Sachen wie Strom etc. zusammen – das sehe ich als sehr kritisch.«

Vasilis Eitos, Jägerhaus Heilbronn

1) »Zuvor haben wir wie jedes Jahr 800 Sitzplätze im Außenbereich, die wir auch vollends ausgenutzt haben. Jetzt habe ich 500 Plätze aufgestellt, wir haben uns etwas erweitert. Demnächst kommt dann auch noch der Parkplatz bei uns in Frage, wenn dann der Ansturm da ist. Auf diesen Ansturm der Gäste hoffen wir natürlich und dass sie sich nicht darauf fixieren, dass wir alle eingeschränkt sind.«

2) »Wir haben ja die frische Luft hier und die Plätze entsprechend auseinandergesetzt, so wie es von den Normen her vorgegeben ist. Hygienemaßnahmen, das ganze Paket, was sein muss. Es ist sehr schwer. Ich weiß nicht, wie das jetzt am Wochenende und am Feiertag aussehen wird. Allein einen Ansturm von 600 bis 700 Leuten Herr zu werden und die Gäste zu platzieren und Daten zu erfassen ist ein Wahnsinn, da brauchst du drei, vier Leute für.«

3) »Wirtschaftlich ist die Situation: ohne alleinige Kreditaufnahme geht gar nichts. Ich hatte schon vor der Schließung einen Kredit beantragt. Vor einer Woche habe ich es dann bekommen. Ansonsten habe ich die Soforthilfe bis heute nicht erhalten. Da gab es viele Komplikationen, so wie auch bei anderen Kollegen. Finanziell wieder auf ein sicheres Level zu kommen, wird noch Monate, sogar Jahre dauern.«

4) »Wie gesagt, ohne Kredit geht nix. Den muss man halt selber zurückzahlen. Ich bin von der Zusage vom Bund, dass eine Zusatzhilfe noch kommen wird, erfreut. Ich hoffe, dass das noch kommt, dann könnten wir den finanziellen Schaden auf 50 Prozent eingrenzen.«

Ben Datke, Biergarten am Trappensee

1) »Also von den Plätzen her mussten wir ein paar Einsparungen machen. Wir sind ungefähr 20 Prozent von den Plätzen im Minus. Der Personalstamm bleibt der gleiche erstmal, weil wir viel mit Aushilfen arbeiten und das gut stemmen können während der Coronazeit. Natürlich befinden wir uns trotzdem noch in Kurzarbeit. Die Öffnungszeiten haben sich bei uns nicht geändert. Wir haben unter der Woche ganz normal von 11 bis 0 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar bis 1. Die Gäste können also gerne den ganzen Tag verweilen.«

2) »Das Land Baden-Württemberg hat uns ja einige Auflagen und Hygienevorschriften vorgelegt, da gehört der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personal und Gästen und natürlich auch den Tischen dazu. Wir müssen Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Die Hygiene ist im Personal- und Arbeitsbereich in besonderem Maß wichtig. Ich halte es im Endeffekt schon für sinnvoll, dass man diesen Weg so geht zur Öffnung, bis sich die Situation wieder lockert und wir den Standard aber genauso hochhalten können.«

3) »Dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Wir müssen natürlich jetzt die ersten paar Wochen abwarten und dann mal schauen, wie sich das verhält mit den Gästen, ob sie gerne kommen.«

4) »Also ich denke, dass wir ganz gut mit der Form und mit den Verordnungen grade zurechtkommen und dass diese Saison auch nicht anders wird als die letzte Saison. Allerdings hatten wir zwei Monate geschlossen, das muss natürlich auch mit einberechnet werden.«

Frederico Burdt, Mangold Heilbronn

1) »Es ist schon ein drastischer Unterschied. Wir hatten vorher Frühstück unter der Woche und am Wochenende Buffet, was jetzt natürlich nicht mehr geht. Wir hatten von 9 Uhr bis unter der Woche ca. 23 Uhr, wochenends bis 0 oder 1 Uhr geöffnet. Jetzt ist es so, dass wir jeden Tag erst um 11:30 Uhr öffnen und abends je nachdem – es ist gerade noch nicht so viel los – bis 22 oder 23 Uhr auf haben. Das muss sich jetzt alles noch ein bisschen ergeben erst.«

2) »Zuerst ist da natürlich der Sicherheitsabstand und wir müssen genau darauf achten, dass zwischen den Tischen und auch zwischen den Stühlen mindestens 1,5 Meter Abstand herrscht. Am Eingang haben wir einen Desinfektionsspender bereitgestellt, bei der Toilette ebenso. Wir haben vermehrt in der Küche Desinfektionsspender, an der Bar haben wir auch ein paar aufgestellt. Wir haben natürlich ein paar Hygieneschulungen mit unseren Mitarbeitern gemacht, dass da auch jeder involviert ist. Mundschutz ist ganz wichtig, kein Mitarbeiter darf hier mehr ohne herumlaufen. Ich halte das auch für sinnvoll, wenn ich ehrlich bin. Man unterstützt das Land so gut es geht und wenn wir die Maßnahmen, so wie sie vorgegeben sind, befolgen, glaube ich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.«

3) »Wir arbeiten jetzt natürlich nur noch mit Festangestellten, also keine Aushilfen mehr, wir müssen halt gucken, dass wir diejenigen mit dem höchsten Anstellungsgrad auch am meisten beschäftigen. Durch diese Abstände haben wir natürlich gewisse Einbußen, wir können ja auch keine großen Gruppen mehr annehmen. Das merken wir schon.«

4) »Gerade jetzt am Anfang fällt auf, dass die Leute noch etwas distanziert sind, das wird also noch ein paar Wochen dauern, bis sie sich wieder ganz normal ins Restaurant trauen. Ich hoffe, dass sich das dann auch irgendwann wieder so einstellt. Ein paar Monate lang ist das okay, aber bis Jahresende mit diesem reduzierten Umsatz aber den immer noch gleichen Fixkosten, die ein Unternehmen hat, das ist schwierig. Ich glaube schon, dass wir überleben, aber wir werden keine großen Sprünge machen können.«