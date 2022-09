Volksbank Hohenlohe eG: Auf die Plätze – Fertig – GewinnSpar-LOS!

Regionalität, Engagement, Nachhaltigkeit sowie Transparenz spielen beim Gewinnsparen eine wichtige Rolle. Dabei passt das Gewinnsparen, damals wie heute, hervorragend als tragende Säule in das genossenschaftliche Wertesystem.

Unter dem Motto »Gewinnen, Sparen, Helfen« konnten allein in diesem Jahr durch den Losverkauf bereits rund 7,2 Millionen Euro an Spendengeldern über die Mitgliedsbanken ins Ländle verteilt werden. Davon fallen rund 117.000 Euro Spendengelder auf die Volksbank Hohenlohe eG. »Unser Dank gilt besonders unseren Losinhabern. So konnten wir viele Sozialprojekte von Menschen aus der Region für Menschen in der Region unterstützen«, sagt Bereichsleiter Unternehmenskommunikation Marc Reichert.

Das VR-GewinnSparen bietet neben attraktiven Gewinnmöglichkeiten und dem Spargedanken vor allem auch einen sozialen Aspekt: Mit jedem VR-Gewinnspar-Los werden 25 Prozent vom Spieleinsatz (das sind rund 63 Cent pro Los und Monat) dazu verwendet, Menschen in Not sowie soziale oder gemeinnützige Einrichtungen in der Region Hohenlohe zu unterstützen. Selten war die Zeit besser und soziales Engagement wichtiger als im Moment.

Mit dem VR-GewinnSparen wird nicht nur die Region unterstützt, sondern man tut sich auch selbst etwas Gutes. So haben Losinhaber die Chance auf ein schickes neues Auto oder auf einen Geldgewinn von bis zu 25.000 €. Der Einsatz pro Los und Monat beträgt 10,00 Euro. 2,50 Euro davon sind der Spieleinsatz. Die verbleibenden 7,50 Euro je Los erhalten die VR-GewinnSparer auf ihr Sparkonto gutgeschrieben. Neben dem herkömmlichen Sparkonto kann der Sparbeitrag auch in alternativen Anlagemöglichkeiten gutgeschrieben werden.

Das Beste: Im Dezember 2022 werden zusätzlich 1 x Porsche Taycan, 100 x iPad Pro und 1.000 x Gutscheine von VR ENTERTAIN im Wert von je 200 Euro verlost. Lose können direkt online unter www.vb-hohenlohe.de/los abgeschlossen werden.

