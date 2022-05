Warum Bitcoin die Kryptoindustrie dominiert

Der Bitcoin hat in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte Reise erlebt, die stetig von einem Preis von nur 1 Dollar pro Münze im Jahr 2010 auf über 64.000 Dollar im Jahr 2021 angestiegen ist. Es ist derzeit der regierende König der Kryptowelt mit dem größten Einfluss auf die gesamte Branche. Auch wenn Bitcoin in den letzten Jahren ebenfalls eine außergewöhnliche Volatilität erlebt hat, haben sich seine einzigartigen Eigenschaften für Anleger als einzigartiges Potenzial erwiesen, dem Test von Zeit und Inflation standzuhalten. Im folgenden Artikel werden die kritischen Gründe für die Dominanz von Bitcoin untersucht.

Der Pionier der Kryptoindustrie

Bitcoin war die erste erfolgreiche Kryptowährung, die die Welt von der Lebensfähigkeit virtueller Währungen überzeugte. Bis zu seiner Enthüllung im Jahr 2009 glaubte der Rest der Welt, dass Kryptowährungen funktionieren könnten. Das hat es ihr ermöglicht, eine führende Position auf dem Markt zu erlangen und zu festigen und ihre Popularität weltweit auf astronomische Werte zu steigern.

Während Experten einige Kryptowährungen entwickelt haben, bleibt Bitcoin die Reserve-Kryptowährung, die die meisten Menschen kennen. Er hat den Weg für die gesamte Kryptoindustrie geebnet und heute besitzt fast jeder, der in Kryptowährungen investiert, etwas Bitcoin. Außerdem ist Bitcoin die einzige Kryptowährung, deren Schöpfer unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto anonym geblieben ist.

Die meisten Altcoins sind Bitcoin-Klone

Das rasche Wachstum und die enorme Popularität des Bitcoin wirkten sich auf die Verbreitung mehrerer virtueller Währungen aus, von denen wir einige bis heute noch sehen. Allerdings werden die meisten Kryptowährungen entwickelt und laufen auf dem Bitcoin-Algorithmus. So setzt der erste Altcoin, der die etablierte Adoption sieht, Litecoin, auf eine Kopie des Bitcoin-Codes und verspricht eine leichtere Version des Originals. Mehrere weitere Klone gibt es, darunter Bitcoin Gold, Bitcoin Cash und Bitcoin Diamond. Während diese Klone versuchen, bessere Versionen von Bitcoin zu werden, besteht kein Zweifel daran, dass sie ihrem Beispiel folgen.

Die Reservewährung für Krypto

Der Pionierstatus von Bitcoin und sein bemerkenswertes Wachstum haben den Anlegern einen hervorragenden Ruf eingebracht und ihn als die Leitwährung für Kryptowährungen bezeichnet. Er ist die erste Kryptowährung, die die meisten Anleger erwerben, um die Märkte zu testen. Viele versierte Händler vergleichen die Preise von Altcoins nicht einmal mit Fiat-Währungen. Stattdessen verwenden sie Bitcoin als das Marktpaar mit dem größten Einfluss.

Bitcoin bleibt für viele Anleger der erste Einstieg in die Welt der Kryptowährungen. Er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Preisfindung für andere Kryptowährungen. Unter diesem Link https://bitiq.app/de/ findet man eine angesehene Börsenplattform zum Kauf und Handel von Bitcoin.

Die meisten Händler übernehmen Bitcoin, bevor sie ihren Kunden erlauben, mit anderen Kryptowährungen zu zahlen. Zudem hat Bitcoin den größten Marktanteil, auf den fast die Hälfte der gesamten Kryptobranche entfällt. Außerdem beherrscht es die bedeutendste Zahl von Kryptowährungsnutzern weltweit.

Verminderung des Angebots

Auch viele andere Kryptowährungen verfügen über Mechanismen, um das Angebot zu begrenzen. So beschränkt Ether seine Verfügbarkeit auf 18 Millionen Token in zwölf Monaten. Allerdings gibt es keine Obergrenze für die Anzahl der Münzen, die jemals in Umlauf gebracht werden. Im Gegenteil, Bitcoin sieht vor, dass nur 21 Millionen Token jemals in Umlauf kommen werden. Die Miner haben derzeit rund 19 Millionen Münzen geprägt.

Auch das Angebot von Bitcoin unterliegt der Halbierung, was die Anzahl der an Miner ausgegebenen Token alle vier Jahre halbiert. Das bedeutet, dass Bitcoin mit der Zeit zweifellos knapper werden wird. Unterdessen wächst die Nachfrage nach Bitcoin am Markt, angetrieben von zunehmender Masseneinführung. Dadurch kann sie trotz Volatilitätsdruck immensen Wert gewinnen und behalten. Investoren werden immer mehr von Bitcoin angezogen, je mehr das Angebot abnimmt, was ihn heute zum begehrtesten Krypto-Asset macht.

Bitcoin ist der Pionier unter den Kryptowährungen, der die gesamte Branche ins Rollen gebracht hat. Dieser First-Mover-Vorteil hat es ihr ermöglicht, eine weltweite Nutzerbasis von mehreren Milliarden Menschen zu gewinnen, was ihren Wert und ihre Akzeptanz in die Höhe schnellen ließ.