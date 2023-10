»Was soll ich studieren?« - Antworten liefern die Master- und Bachelormesse in Stuttgart

Das passende Studium finden – das ist wohl das Ziel aller Abiturienten und Bachelor-Absolventen. Doch der Weg vom Abitur bis zum Studium ist oft ein langer und steiniger, der vor allem voller Entscheidungsmöglichkeiten steckt. Der Druck beginnt mit der bestandenen Abiturprüfung und kehrt nach dem Bachelorstudium erneut geballt zurück, wenn es um die Wahl des Masterstudiums geht: »Was soll ich studieren?«

Eine pauschale Antwort auf diese Frage zu finden ist alles andere als leicht, denn die Anzahl an Optionen ist riesig. Allein rund 19.000 Bachelor- und Masterstudiengänge gibt es in Deutschland. Wer soll da noch den Überblick behalten? Es existieren zahlreiche Hilfen, welche die Suche nach dem passenden Studium erleichtern – ganz gleich, ob es in den Bachelor oder Master geht. Studienwahltests im Internet, zum Beispiel der Studienwahltest von »Bachelor and More« und weitere helfen dabei, eine passende Fachrichtung oder Studienfach zu finden. Wer sich nicht online, sondern »handfest« informieren möchte, dem stehen Magazine und Ratgeber zur Studienwahl parat. Interessenten erhalten wertvolle Tipps, wie bei der Studienwahl vorzugehen ist und bekommen eine Bandbreite an Hochschulen, Fachbereichen und Studiengängen präsentiert. Einen Schritt weiter geht die persönliche Studienberatung, beispielsweise auf Studienwahlmessen. Diese ist individuell auf die Interessenten abgestimmt und Fragen und Anliegen können im direkten Gespräch besprochen werden. So können Vorschläge gemacht werden, welche sich konkret an der Person orientieren. Auf den Studienwahlmessen der Informationsdienste »Bachelor and More« und »Master and More« erhalten Interessenten alle Infos rund ums Studieren auf einen Blick. Hier lässt sich direkt vor Ort mit Experten aus dem Bildungssektor in Kontakt treten.

Auf den Messen stellen zudem zahlreiche nationale aber auch internationale Hochschulen ihr Programm aus und stehen für Beratungsgespräche bereit. Abgerundet werden die Veranstaltungen durch ein umfangreiches Vortragsprogramm, in dem viele studienrelevante Themen behandelt werden. Top-Speaker sprechen über Studienfinanzierung, Studieren im Ausland, Duale Studiengänge u.v.m. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Speaker auf der Ratgeber-Route für alle offenen Fragen zur Verfügung.

Tipp: Für Bachelorstudierende und -Absolventen gibt es am 17. November die #MasterMesse und für Oberstufenschüler und Abiturienten am 18. November die #BachelorMesse in Stuttgart. Studieninteressierte können sich bereits im Vorfeld anmelden und die Messe individuell planen. So lassen sich Beratungstermine vereinbaren und Plätze in Vorträgen reservieren. Die Vorab-Anmeldung ist völlig unverbindlich.

#MasterMesse,

Fr. 17. November, 9.30 bis 16 Uhr,

#BachelorMesse,

Sa. 18. November, 9.30 bis 16 Uhr,

Carl Benz Arena, Stuttgart,

Infos und Anmeldung unter:

www.master-and-more.de/master-messe-stuttgart.html

www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-stuttgart