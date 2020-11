Weihnachtsstimmung trotz Corona – El Gordo trägt dazu bei

In Deutschland ist die aktuelle Gesundheitssituation nicht allzu erfreulich und dennoch gibt es immer noch viele Menschen, die sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuen. Das ist jedoch auch in einigen anderen Ländern der Fall und trotz der weit schlimmeren Lage gehört Spanien dazu. Ein Grund dafür ist ohne Frage die Weihnachtslotterie El Gordo, die alljährlich am 22. Dezember von der Loterías y Apuestas del Estado veranstaltet wird. Am besten schauen wir uns an, was es damit eigentlich auf sich hat.

El Gordo nicht nur in Spanien beliebt

Die Popularität der Weihnachtslotterie El Gordo ist selbsterklärend in Spanien am größten und tatsächlich nehmen 90 % der Bevölkerung an dem Event teil. Zudem ist es so, dass sich in der Vorweihnachtszeit lange Schlangen vor den Lottokiosken bilden. Allerdings ist die Weihnachtslotterie nicht nur in Spanien beliebt, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern der Welt. Angesichts der Tatsache, dass es sich um die größte Weihnachtslotterie der Welt handelt, ist das nicht verwunderlich. Zumal eine Teilnahme an dem Event nicht nur den Spaniern vorbehalten ist. Sofern Sie es möchten, können auch Sie mitmachen. Lose für El Gordo sind schließlich auch online über Lottoland.com erhältlich. Bei Lottoland handelt es sich um einen Anbieter mit 13 Millionen Kunden weltweit und einem guten Rating bei TrustedShops.

Online sind verschiedene Losanteile erhältlich

Im Internet kostet ein ganzes Los für El Gordo um die 250 Euro. Wahrscheinlich ist das Ihnen zu viel und den Spaniern geht es da nicht anders. Glücklicherweise müssen Sie nicht gleich ein ganzes Los erwerben, um an der Lotterie teilzunehmen. Es gibt die unterschiedlichsten Losanteile, sodass Sie einfach einen Anteil wählen können, der Ihrem Budget entspricht. Im Endeffekt entscheiden Sie selbst, wie viel Sie in die Lotterie investieren möchten. Sie sollten jedoch bedenken, dass der Losanteil am Ende entscheidet, mit wie vielen anderen Menschen Sie im Falle eines Gewinns teilen müssen. Eine beliebte Variante sind die Centimo-Lose für um die 35 Euro, die dem Zehntel eines ganzen Loses entsprechen. Aber auch die Fünfzigstel-Lose für circa 9 Euro oder die Hundertstel-Lose für etwa 5 Euro sind keine schlechte Sache. Schauen Sie also einfach, was sich für Sie am ehesten anbietet.

Spanier trotz Corona im Lotteriefieber

Eigentlich könnte man ja meinen, dass Corona El Gordo einen Strich durch die Rechnung macht. Schließlich ist das auch bei vielen Festen in Deutschland der Fall. El Gordo ist jedoch hiervon ausgenommen. Zum einen lässt sich die Lotterie mit sozialer Distanzierung vereinbaren. Zum anderen hat das Event so eine starke kulturelle Bedeutung, dass trotz der Gesundheitssituation in Spanien ein Verzicht auf El Gordo unvorstellbar wäre. Was jedoch voraussichtlich anders sein wird, sind die ganzen Feierlichkeiten rund um das Event. Viele mit El Gordo in Zusammenhang stehende Feste werden voraussichtlich nicht stattfinden. Das Event an sich wird jedoch weitgehend wie gehabt vonstattengehen. Fakt ist, dass die Spanier bereits jetzt im Lotteriefieber sind. Sie alle warten auf die Ziehung am 22. Dezember und hoffen auf eine dicke Bescherung.

Viele attraktive Gewinnstufen

Bei El Gordo gibt es mehrere Gewinnstufen und die meisten davon haben es in sich. Selbst der kleinste Gewinn ist mit 200 Euro gar nicht so übel, wenngleich es sich hierbei lediglich um den Preis für ein Los am Kiosk handelt. Gewinne wie „La Padrea“, die 1.794 ausgeschüttet werden und 1.000 Euro betragen, sind da schon weit interessanter. Im Grunde sind es aber selbsterklärend die höheren Gewinnstufen, die den Reiz an El Gordo ausmachen. Neben dem Hauptgewinn in Höhe von 4 Millionen Euro gilt es diesbezüglich auch die zweite Gewinnstufe mit 1,25 Millionen Euro zu nennen. Spieler aus Deutschland haben es übrigens besonders gut, denn im Falle eines Gewinns werden keine Steuern fällig. In Spanien ist das anders und ab einer Gewinnsumme von 10.000 Euro müssen 20 % Steuern entrichtet werden. Hierzulande lohnt sich eine Teilnahme also besonders.