Die Wirtschafts-Messe Region Rothenburg ob der Tauber zeigt die neuesten Trends und Innovationen aus der Region für die Region. Nach der pandemiebedingten Verschiebung findet die Wirtschafts-Messe in Rothenburg ob der Tauber in diesem Jahr vom 5. bis 7. Mai 2023 als Präsenzmesse statt. Bereits zum vierten Mal wird die Wirtschafts-Messe auf dem Messegelände am Spitaltor durchgeführt und zeigt erneut die wirtschaftliche Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region auf. Über 100 Aussteller präsentieren ihre Auswahl an Produkten, Dienstleistungen, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Themenpalette reicht von Haus und Energie, Sport und Gesundheit, Marktplatz der Region, Mobilität bis hin zu Freizeit und Reisen. Ein großartiges Aktions- und Vortragsprogramm rundet die Messe ab.

Aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: der große Foodtruck-Bereich mit attraktivem Biergarten lädt alle Besucher und Aussteller zum Verweilen ein. Die Themenfelder »Beruf« sowie »Aus- und Weiterbildung« werden zudem durch die Einbindung der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse »Berufsinfotag – Junge Talente« stark präsent sein. Ergänzend dazu wird die Schülerbroschüre »Junge Talente« wieder neu aufgelegt und im Vorfeld zur Messe an alle Schülerinnen und Schüler der Vorabschlussklassen verteilt. wol

Wirtschafts-Messe Region Rothenburg

Fr. 5. bis So. 7. Mai, 10 bis 17 Uhr

Messegelände am Spitaltor, Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de, www.ausbildung-rothenburg.de

www.meineregion.ag/Rothenburg