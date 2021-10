»Wünsch dir was...«: Weihnachtswünsche werden wahr!

Freudige Kinderaugen an Weihnachten, was kann es Schöneres geben? Die VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall sorgt dafür, dass bei 60 Mädchen und Jungen in der Region am Heiligen Abend ein zusätzliches Päckchen unter dem Weihnachtsbaum liegen wird.

Der Advent nähert sich mit großen Schritten. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt. An Weihnachten ist es ein schöner Brauch, sich mit Weihnachtsgeschenken zu überraschen. Nachdem die Aktion in den letzten Jahren ein voller Erfolg war, lädt auch in diesem Jahr die VR Bank ihre jungen Kunden zu der Aktion »Wünsch Dir was…« ein. Kinder bis 14 Jahre dürfen ihren größten Weihnachtswunsch malen, zeichnen oder einfach so auf den Wunschzettel schreiben (Betragsgrenze max. 100 €) – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das können Spielsachen, Bücher, Puppen, Eisenbahn… sein…was auch immer Kinderaugen zum Leuchten bringt.

Bis 19. November 2021 können die Kinder in allen Geschäftsstellen der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall ihren Wunschzettel abgeben. (Teilnahmeschein nicht vergessen – den gibt es in allen Geschäftsstellen) und dann heißt es abwarten. Der VR-Bank Weihnachtsmann zieht unter allen Einsendungen 60 Wunschzettel und die VR Bank-Weihnachtselfen besorgen die

Geschenke. 60 Kinder dürfen sich freuen: Am Heiligen Abend liegt dann eine freudige Überraschung mehr unter dem geschmückten Weihnachtsbaum. Welcher Wunschzettel erfüllt wird, erfährt man ab 2. Dezember 2021 auf der Internetseite www.vrbank-hsh.de oder Facebook. Aufgrund der Vielzahl der Wunschzettel ist es leider nicht möglich, alle Teilnehmer schriftlich zu benachrichtigen.

Mehr Infos unter www.vrbank-hsh.de