ZEAG und Stadtwerke planen Energiezukunft in Lauffen am Neckar

Die Stadtwerke Lauffen und die ZEAG Energie AG aus Heilbronn wollen gemeinsam die Energiezukunft vor Ort gestalten: Frieder Schuh, Geschäftsführer der Stadtwerke Lauffen GmbH, und Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG, haben im Beisein von Herrn Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger den Gründungsvertrag für die EE Bürgerenergie Lauffen am Neckar GmbH & Co. KG, einer Betreibergesellschaft für erneuerbare Energieanlagen, unterzeichnet.

Bürgermeister Waldenberger erklärt: „Die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien wird künftig wesentlich dezentraler erfolgen und damit ein noch stärkeres Engagement der Kommunen erfordern. Wir wollen die Energiewende in Lauffen weiterhin aktiv gestalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Beteiligten vor Ort davon profitieren. Dabei setzen wir mit der ZEAG auf einen kompetenten regionalen Partner.“ Mit der Gesellschaftsgründung der EE Bürgerenergie Lauffen am Neckar GmbH & Co. KG ist der Weg frei für das gemeinsame Projekt. „Auch wir sind der festen Überzeugung, dass erneuerbare Energie-Erzeugungsanlagen im Konsens und unter Beteiligung der Bevölkerung errichtet werden müssen,“ so Franc Schütz.

Beteiligte an der EE Bürgerenergie Lauffen am Neckar GmbH & Co. KG sind die Stadtwerke Lauffen, die ZEAG Energie AG und eine noch zu gründende Bürger-Energiegenossenschaft Lauffen. Diese bietet bereits mit einer kleinen Einlage von wenigen hundert Euro die Möglichkeit, sich an den künftigen PV-Anlagen zu beteiligen. „Heute haben wir die Grundlage geschaffen, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Lauffener Hand bleibt und können nun ein Projekt umsetzen, mit dem eine enorme Menge an Treibhausgasen eingespart werden kann. Die Zusammenarbeit von Stadtwerken und ZEAG in diesem Bereich ist dabei eine gute Basis“, betont auch Stadtwerke-Chef Frieder Schuh.

Das Beteiligungsmodell sieht vor, dass die Stadtwerke Lauffen der Bürgerenergie Lauffen vertraglich das Nutzungsrecht an Flächen einräumt, für die sie im Gegenzug ein Nutzungsentgelt erhält. Die Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in Lauffen und zahlt an die Stadt ihre Gewerbesteuer. Über die künftige Bürgerenergiegenossenschaft haben private Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gewerbe etc. die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die Stadt Lauffen und die ZEAG Energie AG übernehmen die Planung und Realisierung und stellen die Finanzierung der EE Lauffen sicher. Sie nehmen die unternehmerische Verantwortung für den Betrieb der Anlagen wahr und verpflichten sich, Anteile an die Bürgerenergiegenossenschaft zu verkaufen.

„Ich freue mich sehr, an einem solchen Gemeinschaftsprojekt beteiligt zu sein, denn ich halte dies für eine ideale Herangehensweise, die Energiezukunft direkt vor Ort aktiv mitzugestalten“, so Harald Endreß, Geschäftsführer der ZEAG Erneuerbare Energien GmbH anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Startprojekt wird eine Photovoltaikanlage sein, um die Kläranlage in Lauffen mit grünem Strom zu versorgen.