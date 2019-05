Wer wählt gewinnt

× 1 von 2 Erweitern Fotolia Wahlen × 2 von 2 Erweitern Fotolia Wahlen Prev Next

Rund 5,1 Milliarden Euro EU-Fördermittel fließen in der laufenden Periode ins Land.«Baden-Württemberg profitiert von Europa», erklärt Winfried Kretschmann. «Wirtschaftlich gesehen ist die EU unser Geschäftsmodell«.

So profitiert unsere Region von der EU

Der Ministerpräsident argumentiert vor allem mit der Bedeutung des Binnenmarkts und offener Grenzen für das Exportland Baden-Württemberg. Mehr als die Hälfte der Exporte aus dem Südwesten gehen in die EU. Jeder dritte Arbeitsplatz hänge vom Exportgeschäft ab. Deutschland verbuche allein durch den EU-Binnenmarkt einen Wohlstandsgewinn von 86 Milliarden Euro pro Jahr, sagte Kretschmann.

Jeder Wähler in unserer Region sei also ein Gewinner. 8,5 Millionen Menschen sind in Baden-Württemberg wahlberechtigt. Doch es gehe nicht nur um Wohlstand, wenn am Sonntag gewählt wird. „Wir stehen vor einer der wichtigsten Europawahlen der letzten Jahre“, formulierte Kretschmann seinen Aufruf, keine Stimme zu verschenken. Demokratie und Frieden seien nicht selbstverständlich.

Viele Stimmen

Gewählt werden zum einen die Mitglieder des Europäischen Parlamentes. Dabei sind 96 Sitze für Deutschland zu vergeben. Bei der Kommunalwahl werden die Gemeinderäte in 1101 Städten und Gemeinden, die Kreisräte in den 35 Landkreisen sowie die Ortschaftsräte gewählt. Zudem stimmen die Bürger über die Mitglieder der Regionalversammlung Stuttgart ab.

Wer darf wählen?

Bei der Kommunalwahl gibt es 8,7 Millionen Wahlberechtigte - hier dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen. Erstmals können auch Menschen, die wegen einer Behinderung eine gerichtlich bestellte Betreuung haben, bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben. Auf Antrag auch bei der Europawahl.

Wie wird bei der Europawahl gewählt?

Zur Europawahl sind 40 Parteien und politische Vereinigungen zugelassen. Jeder Wähler hat eine Stimme für eine Liste, einzelne Kandidaten kann man nicht wählen.

Wie wird bei der Kommunalwahl gewählt?

Hingegen zählen die Kommunalwahlen im Südwesten zu den kompliziertesten bundesweit. Sowohl bei den Gemeinderatswahlen als auch bei den Kreistagswahlen dürfen die Wähler kumulieren, sprich: einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben und damit die Reihenfolge auf der Liste der Partei verändern. Auch dürfen sie panaschieren, sprich: ihre Stimmen auf verschiedene Listen verteilen.

Wie waren die Ergebnisse 2014?

Aus der Europawahl 2014 ging die CDU im Südwesten mit 39,3 Prozent als Sieger hervor. Auf dem zweiten Platz landete die SPD mit 23 Prozent, gefolgt von den Grünen (13,2 Prozent). Die AfD bekam 7,9 Prozent und die FDP 4,1 Prozent. Bei den Gemeinderatswahlen vereinten die diversen Wählervereinigungen die meisten Sitze auf sich. Die CDU kam auf rund 28 Prozent, gefolgt von der SPD (16,4 Prozent) und den Grünen (8,5 Prozent). Die FDP kam auf 2,8 Prozent.

Wählen ohne Wahlbenachrichtigung

Einige Wahlberechtigte aus Sontheim haben sich beim Wahlamt gemeldet, weil Ihnen die Wahlbenachrichtigung nicht zugegangen ist, obwohl sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Hierzu teilt das städtische Wahlamt mit, dass betroffene Wahlberechtigte auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen können. Ins Wahllokal können die Wahlberechtigten am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr einfach mit dem Personalausweis oder Reisepass gehen. Die Wahlhelfer prüfen dort anhand des Wählerverzeichnisses die Wahlberechtigung.

Wer nicht weiß, wo sein Wahllokal ist, kann sich beim Wahlamt unter Telefon 07131 56-3688 erkundigen oder sich im Stadtplan auf der Webseite www.heilbronn.de unter „Kartendienste“ seinen Wahlbezirk mit Anschrift des Wahllokals ansehen.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Nach Schließung der Wahllokale am Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, sind die Wahlen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer und das städtische Wahlamt keineswegs gelaufen.

So erfolgt die öffentliche Auszählung der Europawahl in den jeweiligen Wahllokalen unmittelbar ab 18 Uhr. Zur Auszählung der Gemeinderatswahl finden im Anschluss ebenfalls noch im Wahllokal Vorarbeiten statt. Die eigentliche Auszählung erfolgt aber am folgenden Montag, 27. Mai, unter Einsatz automatisierter Datenverarbeitung in städtischen Gebäuden. Aushänge in den Wahllokalen weisen auf den Auszählungsort hin.

Ergebnisse im Internet und im Rathaus

Die Ergebnisse der beiden Wahlen werden sowohl live im Internet als auch im Rathaus präsentiert. Für die Europawahl kann die Ergebnisermittlung noch am Wahlabend unter www.heilbronn.de verfolgt werden. Die ersten Ergebnisse werden ab 18.30 Uhr erwartet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zudem ab 18 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses über die Ergebnisse der Europawahl informieren.

Feststellung des amtlichen Endergebnisses

Die amtlichen Endergebnisse werden erst ein paar Tage nach dem Wahltag offiziell festgestellt.

Für die Europawahl tritt am Mittwoch, 29. Mai, 14 Uhr, Kleiner Ratssaal, der Stadtwahlausschuss unter der Leitung von Bürgermeisterin Agnes Christner zusammen.

Für die Gemeinderatswahl wird am Montag, 3. Juni, 14 Uhr, Kleiner Ratssaal, der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Oberbürgermeister Harry Mergel zu seiner Sitzung zusammenkommen.