Mit dem »Neckarsulmer Adventszauber« gestaltet die Stadt Neckarsulm in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen und besinnlichen Start in die Vorweihnachtszeit. Das Citymanagement veranstaltet den traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende zum ersten Mal schon freitags. Weihnachtsdorf und Kunsthandwerkermarkt, Kinder- und Musikprogramm, Kunst und Kulinarisches wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Das Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz und im Fußgängerabschnitt der Marktstraße steht im Zentrum des Marktgeschehens und lädt zum Bummeln ein. Vereine, Organisationen, Privatanbieter und Kunsthandwerker bevölkern die städtischen Markthütten und bieten weihnachtliche Geschenkideen und Kunsthandwerk wie zum Beispiel handgefertigten Weihnachtsschmuck, Krippenfiguren und Dekoartikel zum Kauf an. Weiteres Kunsthandwerk finden Besucher beim Kunsthandwerkermarkt im Rathausfoyer. Dort gibt es die unterschiedlichsten Waren und Geschenkartikel für ein schönes Weihnachtsfest. Begleitet wird der Adventszauber von einem bunten und abwechslungsreichen Musikprogramm auf der Marktplatzbühne. Zu den Mitwirkenden zählen Neckarsulmer Musikgruppen, -vereine und Chöre sowie externe Künstler- und Show-Ensembles. Kinder können sich bei der beliebten Fotoaktion wieder mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Zudem ergänzen Bastel- und Schminkangebote das Kinderprogramm an beiden Tagen. In der Marktstraße lädt das Kinderkarussell zur Mitfahrt ein. Das Weihnachtsdorf lädt nicht nur zum Bummeln, sondern auch zum Verweilen und Genießen ein. Die Besucher können sich auf ein großes Angebot an Speisen und Getränken freuen. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein, Punsch und Kaffeespezialitäten sowie zusätzlich allerlei alkoholfreie Erfrischungen.

Fr. 1. bis So. 3. Dezember, Innenstadt, Neckarsulm, Fr. 17 bis 21 Uhr, Sa. 12 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, www.neckarsulm.de