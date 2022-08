37. Göppinger Stadtfest – Musik, Straßenkunst und vieles mehr

Am zweiten Wochenende im September ist endlich wieder Stadtfest in der Innenstadt mit abwechslungsreichem Programm und tollen Angeboten für Jung und Alt. Nach zwei Jahren Pause darf man sich nun wieder auf ein unvergessliches Wochenende voller Spaß, guter Musik und spannenden Spaß- und Sportstationen freuen.

Göppinger Vereine, Organisationen sowie im Festgebiet ansässige Gastronomen bieten zwischen Hauptstraße, Pflegstraße, Schlossstraße und Burgstraße sowie auf Plätzen im Göppinger Zentrum und den anliegenden Straßen an zahlreichen Ständen interessante und abwechslungsreiche Aktivitäten. Ausrichter ist die Interessengemeinschaft Göppinger Stadtfest e. V., die das Fest der Vereine vorbereitet, koordiniert und mit einem attraktiven Programm ausstattet.

Es werden vereinsspezifische Aktivitäten und Attraktionen sowie internationale kulinarische und folkloristische Spezialitäten geboten, die Palette reicht von Tanzvorführungen modern und folkloristisch mit jeweils passender Musik bis zur Präsentation von Musik- und Showgruppen der aktuellen und traditionellen Musikszene aus dem Raum Göppingen und der weiteren Umgebung.

Die offizielle Eröffnung ist am Freitag 9. September um 19.00 Uhr auf der EVF-Bühne am Marktplatz mit Fassanstich durch Oberbürgermeister Alex Maier.

Bernd Busch wird ab 19.30 Uhr mit viel Humor und kleinen Überraschungen in eine Welt voll Comedy und Musik entführen und das Publikum auf Heinz und die Bembels vorbereiten. Diese wollen ab 20 Uhr nicht nur mit ihren schrillen Party-Outfits und ihrer mitreißenden Bühnenshow auf die Tanzfläche locken, sondern vor Allem mit ihren Party Hits und ausgefallenen Interpretationen.

Den krönenden Abschluss wird am Freitagabend ab 21.30 Uhr die Mannheimer Band »Bata Banda« machen. Mit einer Mischung aus Reggae, Ska und Party wird die Göppinger Innenstadt auf jeden Fall richtig eingeheizt.

Am Samstag gibt es um 17 Uhr eine Modenschau der Boutique Amok, welche musiklaisch begleitet wird von Disko Rollator. Das Highlight ist am Samstagabend um 20 Uhr die Lumberjack

BigBand mit einer ganz besonderen Soul-Show »Simply The best“«mit Nathalie Dorra und Deborah Woodsen. Anschließend darf man sich auf Luna Chiara und ihre Band freuen. Das Publikum lässt sich von den smoothen Electro-Soul-Disco Klängen durch die Nacht tragen.

Aber keine Sorge – Auch der Sonntag wird nicht langweilig, denn ab 16:30 Uhr werden Mimmo & Friends die Bühne nochmal so richtig einheizen.

Parallel zum Stadtfest findet auch dieses Jahr wieder das Straßenkunstfestival statt und verwandelt vor Allem den Schlossplatz, sowie die ganze Göppinger Innenstadt in ein großes und buntes Freilufttheater. Man darf also gespannt sein, wenn internationale Artisten, Clowns, Jongleure und verschiedene Musikgruppen in eine Welt voller Magie mitnehmen.

Der Kornhausplatz steht ganz unter dem Motto: Newcomer Bühne. Dort haben regionale und lokale Talente die Chance ihre eigenen Songs zu präsentieren. Von Art Pop, Indie, bis hin zu Alternative Rock sind hier viele Genres vertreten.

Im Uhlandschulhof lädt Sport, Spaß, Spiel und Unterhaltung mit Fußball, Street-Basketball und Boulderturm zum Mitmachen ein. Am Sonntag beginnt das bunte Treiben um 11 Uhr mit dem traditionellen großen Flohmarkt und den Frühschoppenkonzerten im ganzen Festgebiet. Auf dem Kornhausplatz lädt die ev. Allianz um 11 Uhr zum Gottesdienst.

Außerdem findet die diesjährige schwäbische BIG-Bobby-Car-Meisterschaft am 10. Und 11. September 2022 während des Festes in Göppingen statt. Zwei Tage, vier Räder und jede Menge Fahrspaß für Groß und Klein! Auf der ca. 150 Meter langen Rennstrecke zwischen Oberhofenpark und Sonneberg-Platz wird die Paradiesgasse zur Rennstrecke für die kultigen Rutschautos. Mehr Informationen und die Anmeldung gibt es auf der Website des Stadtfestes.

37. Göppinger Stadtfest, Fr 9. bis So 11.September, www.goeppinger-stadtfest.de