Albert Grimm Einrichtungen Göppingen – Ausstellung »SAXA«

Die Kunst des Kölner Künstlers SAXA, alias Dr. Sascha Lehmann, ist die Wortmalerei. Er schreibt seine Bilder, Buchstabe für Buchstabe. Künstlerisch arbeitet er überwiegend mit einem Werkzeug – seinen Worten. So schreibt er im »Land der Dichter und Denker« auf die Leinwand Gedichte und Gedanken, Geschichten und Songtexte.

Seine von Hand mit Tusche auf Leinwand geschriebenen Wortmalereien verbildlichen Teile dieser Texte und schaffen es, die beiden großen künstlerischen Bereiche Literatur und Bildende Kunst in einer einzigen Ebene zu verbinden. Auf diese Weise verstärkt und hinterfragt er inhaltliche Zusammenhänge, Themen und Aussagen. SAXA selbst sagt über sich und seine Kunst: »Worte sind für mich wichtige Werkzeuge zur künstlerischen Auseinandersetzung mit Menschen und deren Geschichten.« Audrey Hepburn, Bob Dylan, Jim Morrison oder Kurt Cobain, ja sogar das Ulmer Münster oder der Kölner Dom – jedes Motiv erzählt seine eigene Geschichte, in Wort und Bild. Viele seiner Motive sind auch als limitierte Editionen erhältlich.

Stets lädt er dabei sein Publikum zum Dialog ein, nicht nur, wenn er auf Lesungen aus seinen Bildern liest. Darüber hinaus liegt ihm die Handschrift als persönliche Ausdrucksmöglichkeit besonders am Herzen. Deshalb arbeitet er regelmäßig mit Schulen zusammen, um Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrer und Eltern für Sprache und Schriftbildung zu begeistern. SAXA: »Das Aufwachsen in einem Arzthaushalt sowie das eigene Medizinstudium haben mir aufgezeigt, wie schnell und unvorhersehbar sich das Leben ändern kann. Das wiederum können wir zwar nicht ändern, aber das Wissen darum sollte uns aufmerksamer machen. Aufmerksamer für die, die auf unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Mir liegen diesbezüglich immer Kinder und Jugendliche besonders am Herzen.«

SAXAs Werke sind mittlerweile in zahlreichen Ausstellungen, Sammlungen und Institutionen im In- und Ausland vertreten. So befinden sich seine Porträts u.a. in Museen wie dem Karl-Marx-Haus in Trier, dem August-Macke-Haus in Bonn und dem Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid. Ab dem 28. Juni ist seine Ausstellung im Einrichtungshaus Grimm in Göppingen zu sehen.

Ausstellung »SAXA«, 28. Juni bis 2. Juli, Einrichtungshaus Grimm, Mittlere Karlstraße 93-97, 73033 Göppingen, Fon: 07161-963370, www.albertgrimm.de