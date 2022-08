Die Band bölter. steht für ehrliche, handgemachte Musik. Eigenständig, eingängig und eigentlich genau so, wie viel Holz und wenig Blech klingen kann – kraftvoll und erdig. Wenn Philip Bölter, Heiko Peter und Steffen Knauss die Bühne betreten, erkennt man sofort deren Lebensfreude und Spaß am gemeinsamen Musizieren. Mit ihrer Musik schaffen sie einen Raum, in dem jeder die Zeit anhalten, seine Seele spüren und er selbst sein kann. Das ist das Tolle an Musik, die weder am Computer noch im Kopf entsteht, sondern aus dem Bauch herauskommt. Musikalisch anzusiedeln sind die drei Jungs im Blues-Rock, Folk und Pop. Wer gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder AnnenMayKantereit hört, der ist bei bölter. gut aufgehoben.

bölter., Fr 2. September, 19 Uhr, RätscheGarten

Geislingen, www.raetsche.com