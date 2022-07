Das 10. Goldgelbfestival – Live-Acts im Sonnenblumenfeld

Beim Jubiläum des Goldgelb-Festivals im Sonnenblumenfeld in Aichwald-Krummhardt steht das Motto »Genieße den Moment« wieder über dem Acker neben dem Wasserturm. Mittlerweile steigt das Festival bereits zum zehnten Mal. Zehn Bands gehen vom 18. bis 22. August an den Start. Das fünfköpfige Musikteam des Kulturvereins Krummhardt, der dieses Festival veranstaltet, hat in monatelanger Arbeit die Bands ausgesucht.

Bisher kam »Goldgelb« ohne Eintrittspreis aus, das Fest finanzierte sich allein durch den Verkauf von Essen und Getränken. Doch leider haben sich die Zeiten geändert und ein Fest, wie es vor drei Jahren noch möglich war, ist nicht mehr zu realisieren. Die Organisatoren haben es sich im Vorfeld nicht leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen. Durch die Corona-Pandemie gibt es neue Regelungen bzw. unter Umständen Zutrittsteuerungen, auf die man vorbereitet sein will und muss. Exorbitant gestiegene Preise in allen Bereichen von der Infrastruktur bis zu den kulinarischen Angeboten waren der Ausschlag für die Entscheidung. Entweder mit Eintritt und moderat angehobenen Preisen oder gar kein Festival.

Mit ein wenig Stolz verweist der Kulturverein Krummhardt ausdrücklich darauf, dass die Preise für alkoholfreie Getränke diesselben sind wie vor fünf Jahren! Damit zeigt der Verein seine Familienfreundlichkeit! Kinder unter 16 haben freien Eintritt, der Sonntag ist ein Familientag und bleibt bis 17.30 Uhr kostenlos. Das Gelände, das eigens für das alle zwei Jahre stattfindende Festival angelegt wird – sonst dient es dem angrenzenden landwirtschaftlichen Hof als Ackerfläche mit Weizen oder Klee – wurde Anfang Mai angelegt, vermessen und geeggt. Eingesät wurden auch in diesem Jahr wieder bienen- und insektenfreundliche Sonnenblumen, die ein namhafter Saatgutverkäufer eigens für das Festival zusammengestellt hat.

Tickets gibt es unter www.goldgelb.eu, über reservix.de oder bei den Vorverkaufsstellen in Aichwald: Bens Schreibwaren, Getränkehandlung Geyer (beide Schanbach), Tankstelle (Aichschieß), Bäckerei Stolle (Aichelberg und Baltmannsweiler) und im Krummhardter Dorflädle. Der Vorverkauf endet am 10. August. Danach gibt es nur noch (Rest-)Karten an der Abendkasse.

Goldgelbfestival, Do. 18. bis Mo 22. August, Adresse für die Navigation: Panoramastraße, 73773 Aichwald,

Infos und Tickets unter www.goldgelb.eu

Programm

Donnerstag, 18.8.: 18.00 Uhr, Guacáyo (Indie-Pop);

20.45 Uhr: Claudia Cane (Rock und Pop)

Freitag, 19.8., 18.00 Uhr: Birds of a Feather (Folk Pop Duo); 20.45 Uhr: I Dolci Signori (Italopop)

Samstag, 20.8., 18.00 Uhr: KJ Dallaway and friends (Soul, Pop, Reggae und Calypso);

20.45 Uhr: Paddy Murphy (Irish Folk Rock)

Sonntag, 21.8., 17.30 Uhr: Funcoustic (Unplugged Groove); 20.30 Uhr: RasgaRasga (Global Pop)

Montag, 22.8., 18.00 Uhr: Tune Circus (Alternative Rock); 20.45 Uhr: Kontrollverlust (Cover Rock)